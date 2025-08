Mentre l’immagine classica di giornali e libri resta salda nell’immaginario collettivo, l’editoria italiana di oggi è un vero e proprio laboratorio in costante ebollizione. Tra la sfida di una fruizione sempre più digitale e la necessità di reinventare modelli di business, il settore si trova al centro di una trasformazione epocale. Non è più solo una questione di vendere carta e inchiostro, ma di costruire una nuova relazione con il lettore, in un ecosistema dove l’informazione viaggia a una velocità inedita e la concorrenza si gioca su schermi e piattaforme digitali.

Un ritorno all’utile in uno scenario complesso

In questo contesto dinamico, il Gruppo 24 ORE chiude il primo semestre del 2025 con un dato finanziario di grande rilevanza: un utile di 1,1 milioni di euro. Un risultato che non solo segna un’inversione di rotta rispetto al passato, ma che si accompagna a un continuo miglioramento della posizione finanziaria netta del gruppo. Questa performance assume un significato ancora maggiore se inserita nel contesto economico e geopolitico attuale, ancora fortemente segnato da incertezze globali e da una crescita economica moderata.

Nonostante l’ambiente esterno resti volatile, con tensioni geopolitiche e rischi protezionistici all’orizzonte, la gestione interna del gruppo ha dimostrato una notevole solidità. I risultati del semestre superano infatti quanto era stato previsto nel budget 2025 per i principali indicatori economici: ricavi, ebitda ed ebit si attestano su livelli superiori alle attese, fornendo un segnale di efficacia delle strategie intraprese.

Una strategia vincente tra digitale e mercato globale

Di fronte a un contesto che impone una cautela costante, l’azienda ribadisce la propria volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile nel tempo. La strategia si basa su tre pilastri fondamentali: la valorizzazione continua del brand, un processo di digitalizzazione dei prodotti e dei processi sempre più spinto e l’internazionalizzazione dell’offerta. Questi elementi sono considerati cruciali per il Gruppo 24 ORE, che intende rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per il “Sistema Paese”, offrendo informazioni, formazione e strumenti a supporto della business community italiana per affrontare le nuove sfide dei mercati nazionali e internazionali.

In questo quadro, la crescita del PIL italiano, prevista a +0,6% per il 2025 e a +0,8% per il 2026, pur se moderata, offre un punto di riferimento. L’obiettivo di crescita su arco di Piano, con riguardo ai principali indicatori economico-finanziari, rimane saldo. Tuttavia, la prudenza legata al contesto attuale porta il gruppo a considerare la possibilità che il raggiungimento dei target prefissati possa subire un ritardo di uno o due anni. Nonostante ciò, la traiettoria di sviluppo del Gruppo 24 ORE rimane chiara e definita.