Sergio Giordani esprime piena comprensione per le lamentele dei cittadini padovani riguardo ai disagi causati dai cantieri, ma ribadisce con convinzione il valore innovativo del nuovo sistema tranviario per la città.

«Sono uno di loro e quindi ne comprendo le lamentele. Allo stesso tempo, però, leggendo i messaggi via mail e sui social e parlando con le persone per strada, mi sembra che la maggior parte dei padovani abbia capito che vale la pena sopportare qualche disagio momentaneo, perché le due nuove linee del tram cambieranno profondamente la nostra città, rendendola più sostenibile e moderna».

Alla vigilia della partenza per una vacanza negli Stati Uniti con la famiglia, Sergio Giordani, sindaco di Padova, affronta diverse questioni di natura amministrativa e politica, a cominciare dai cantieri che stanno interessando la città.

«Non sono in campagna elettorale e nel 2027 non potrò ricandidarmi per un terzo mandato consecutivo. Soprattutto – sottolinea il sindaco – se avessi voluto evitare disagi, avrei potuto destinare i fondi del PNRR ad altre iniziative. Invece sono convinto della validità dei progetti in corso e come ho già fatto la scorsa settimana, cerco di monitorare personalmente l’avanzamento dei lavori, assicurandomi che le opere più impattanti sulla viabilità siano concluse prima della riapertura delle scuole, prevista per il 10 settembre».

Gestione delle risorse e sostegno alle attività commerciali

Negli ultimi cinque anni (2020-2024), l’Imposta di soggiorno ha generato per il Comune un incasso complessivo di 9,6 milioni di euro. Secondo il segretario cittadino di Forza Italia, Giampiero Avruscio, una parte di questa somma potrebbe essere utilizzata per compensare l’azzeramento della Tari per i negozianti penalizzati dalla presenza dei cantieri davanti alle loro vetrine.

Sergio Giordani risponde in merito:

«Non sono certo se sia possibile tecnicamente, dal momento che l’Imposta di soggiorno è una tassa vincolata esclusivamente a progetti di promozione turistica. Tuttavia, la cifra che abbiamo stanziato finora, pari a 1,8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, dovrebbe essere adeguata per compensare le attività direttamente interessate dai lavori».

Il sindaco ribadisce quindi l’impegno dell’amministrazione nel bilanciare la necessità di modernizzazione della città con il sostegno concreto alle categorie economiche più colpite dagli interventi in corso.

Avruscio sostiene che anche gli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze dei cantieri, che risultano ugualmente difficili da raggiungere, dovrebbero ricevere un risarcimento. Si è chiesto se questa posizione sia condivisibile.

La risposta è che sarebbe opportuno valutare ogni situazione singolarmente. Inoltre, risulta che il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, stia esaminando insieme al ministero dell’Economia la possibilità di destinare fondi specifici a beneficio degli associati maggiormente colpiti dalle difficoltà.

Riguardo all’attivazione delle nuove linee, si chiede se entro la fine dell’attuale mandato saranno operative entrambe.

È confermato che la linea Sir 3 Stazione-Voltabarozzo inizierà il pre-esercizio tra marzo e aprile del prossimo anno, con una fase di rodaggio di mille chilometri per ogni convoglio. Per quanto concerne la linea Sir 2 Rubano-Vigonza, almeno una parte sarà attiva entro tale termine, con tratte come la Stazione-Stanga o la Stazione-Chiesanuova che saranno sicuramente operative.

Passando al tema politico, si domanda se sarà coinvolto nelle elezioni amministrative del 2027.

La risposta è affermativa: con la propria lista civica sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra. Tuttavia, non intende candidarsi personalmente per un seggio in consiglio comunale né aspira a far parte della giunta in caso di vittoria.

Si riporta una recente affermazione dell’ex sindaco Flavio Zanonato, che ha dichiarato come «non esista un nuovo Giordani».

Condivide tale valutazione?

Modestamente sì, considerando quanto sia difficile individuare un imprenditore con esperienza amministrativa paragonabile alla sua, che include ruoli di rilievo come la presidenza dell’Interporto e dell’Aeroporto, oltre ad incarichi di consigliere presso la Fiera, la Zip e la Camera di Commercio. Inoltre, pochi sono disposti a mettere in secondo piano la propria attività imprenditoriale per un periodo di tempo significativo.

Circolano voci secondo cui il centrodestra potrebbe puntare sul senatore e segretario nazionale dell’Udc, Antonio De Poli.

È definito come un candidato molto competitivo, un «osso duro» in termini politici.

Nei prossimi mesi, il vicesindaco Andrea Micalizzi potrebbe trasferirsi a Venezia per sedere nel nuovo consiglio regionale. La cosa avrebbe un impatto?

Si riconosce la sua profonda conoscenza della città e della macchina amministrativa e si sottolinea quanto sia stato di grande aiuto negli ultimi otto anni. Tuttavia, si comprende la sua volontà di intraprendere una nuova esperienza politica.

Si è già pensato a possibili sostituti per il ruolo di vicesindaco e per la giunta?

La decisione in merito è stata già presa.

In merito all’eventuale coinvolgimento dell’assessore Antonio Bressa e dell’ex sindaco di Noventa, Alessandro Bisato, sulla questione non vengono forniti dettagli definitivi.