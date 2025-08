L’Italia segna un passo storico per una delle opere infrastrutturali più ambiziose degli ultimi decenni. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha dato il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura destinata a riscrivere la geografia dei collegamenti tra la Sicilia e la Calabria e a posizionare l’ingegneria italiana sulla scena mondiale.

Questa decisione trasforma un’idea decennale in un’iniziativa concreta. L’approvazione del CIPESS segue la firma di un contratto da 10,6 miliardi di euro tra la società concessionaria Stretto di Messina e il contraente generale Eurolink, guidato da Webuild. L’efficacia del contratto è ora legata alla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, passo che ufficializzerà l’inizio della fase operativa del cantiere.

Un’eccellenza ingegneristica per connettere il Paese

Il Ponte sullo Stretto non sarà solo un’infrastruttura, ma un vero e proprio simbolo dell’innovazione italiana. Con una campata sospesa di 3.300 metri, l’opera supererà l’attuale record mondiale di oltre un chilometro, diventando la più lunga al mondo nel suo genere. La sua lunghezza totale si estenderà per 3.666 metri, sostenuta da torri d’acciaio alte 399 metri e progettate per resistere a eventi sismici e a venti estremi.

Il ponte è stato concepito come un’arteria di collegamento multifunzionale: il suo impalcato, largo circa 60 metri, ospiterà tre corsie stradali per senso di marcia, due binari ferroviari e due corsie di servizio. Le sue capacità operative sono imponenti, con una previsione di traffico di 200 treni e 6.000 veicoli all’ora. Un collegamento efficiente e stabile per gli oltre 5 milioni di abitanti della Sicilia e un’opera che, secondo Pietro Salini, nella foto, Amministratore Delegato di Webuild, “metterà in moto un grande progetto infrastrutturale diffuso in tanti cantieri all’opera in contemporanea, un volano di crescita, occupazione e legalità per tutto il Sud Italia“.

Un progetto internazionale con radici italiane

La realizzazione del ponte vedrà la collaborazione di un team internazionale di alto profilo, guidato dal consorzio Eurolink con Webuild in posizione di leader. Faranno parte del progetto player globali come il gruppo spagnolo Sacyr, la giapponese IHI e partner italiani di rilievo come Condotte e Itinera. La fase di progettazione ha visto il contributo di specialisti come la società danese COWI, nota per aver curato progetti di grande impatto, tra cui il Çanakkale Bridge in Turchia.

L’infrastruttura del ponte è il fulcro di un piano di sviluppo più ampio, che prevede la realizzazione di oltre 40 km di nuove strade e ferrovie su entrambe le sponde. In Sicilia si estenderanno 10,4 km di strade e 17,5 km di ferrovie, con tre nuove stazioni a Messina. Sul lato calabrese, sono previsti 10 km di strade e 2,7 km di ferrovia, che si connetteranno alla futura linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Il progetto, per la sua rilevanza, è stato inserito nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T.

L’esperienza Webuild al servizio di un futuro migliore

Il progetto si inserisce nel solco dell’esperienza centenaria di Webuild, un’azienda che Salini definisce come parte di una squadra nazionale: “Oggi l’Italia dimostra ancora una volta di saper fare squadra, con un mega progetto trasformativo per tutto il Paese“. L’azienda, con 120 anni di storia e un vasto portfolio di opere complesse, tra cui 1.022 km di ponti e viadotti realizzati nel mondo, sta già contribuendo allo sviluppo del Paese con progetti strategici come il Terzo Valico dei Giovi e la linea ad alta velocità Napoli-Bari. Con 30 progetti in corso e 18.500 lavoratori impiegati in Italia, il gruppo si conferma un pilastro nella crescita del sistema-Paese.