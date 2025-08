Il settore dei centri commerciali in Italia mostra un segnale positivo di ripresa. Secondo l’analisi congiunta di CNCC-EY, le vendite del mese di giugno 2025 hanno registrato una crescita dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato giudicato “sicuramente positivo” in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora instabile, che ha spinto i consumatori a una maggiore prudenza nelle decisioni di spesa. Il dato semestrale, pur chiudendo con un leggero calo dello -0,5%, conferma la stabilità di un settore in continua evoluzione.

La crescita è trainata da servizi e nuove esperienze

La performance di giugno è stata guidata da un aumento generalizzato delle vendite in tutte le categorie merceologiche, con un focus particolare su alcuni settori. Le attività di servizi si sono dimostrate le più dinamiche, con una crescita del +2,7%, seguite dai beni per la casa con un +1,7%. Secondo Marco Daviddi di EY Parthenon, questo trend conferma la trasformazione dei centri commerciali in un modello “sempre più integrato, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei consumatori”. Anche Roberto Zoia, Presidente del CNCC, ha ribadito come l’industria si stia adattando per diventare un “hub di esperienze tra servizi e shopping”, un fattore che contribuisce alla fedeltà dei clienti.

Affluenze in aumento e prospettive positive

A sostenere le dinamiche di vendita ci sono anche i dati positivi sull’affluenza. A giugno 2025, i visitatori sono aumentati dello 0,1% rispetto a un anno fa. Guardando a un orizzonte temporale più ampio, il trend è ancora più marcato: l’affluenza è cresciuta dello 0,8% nel primo semestre 2025 e addirittura dell’1,7% nell’ultimo anno. Questi numeri, sottolinea il presidente del CNCC, sono un indicatore significativo del potenziale di crescita del settore e un segnale positivo per tutti gli stakeholder, dagli investitori ai retailer.