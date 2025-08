Eni (nella foto, l’a.d. Claudio Descalzi) ha comunicato di aver continuato il suo programma di buyback, acquistando un totale di 3.380.247 azioni proprie tra il 28 luglio e il 1° agosto 2025. Le operazioni sono state effettuate sull’Euronext Milan a un prezzo medio ponderato di 14,7918 euro per azione, per un controvalore complessivo di quasi 50 milioni di euro (49.999.987,15 euro per l’esattezza). Questo acquisto rappresenta lo 0,11% del capitale sociale.

Un programma di buyback in costante crescita

A partire dall’avvio del programma il 20 maggio 2025, Eni ha già acquistato un totale di 39.038.533 azioni proprie, pari all’1,24% del capitale sociale. Il controvalore complessivo di questi acquisti ammonta a oltre 540 milioni di euro (540.005.705,79 euro). Questo dato sottolinea l’impegno della società a restituire valore agli azionisti attraverso la riduzione del numero di azioni in circolazione.

La posizione attuale di Eni nel capitale sociale

Considerando anche le azioni proprie già detenute in portafoglio, Eni detiene ora un totale di 130.648.860 azioni proprie. Questa cifra rappresenta il 4,15% dell’intero capitale sociale, consolidando la strategia di gestione e valorizzazione del patrimonio aziendale. La comunicazione completa, con il dettaglio giornaliero delle operazioni, è disponibile sui canali ufficiali della società.