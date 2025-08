Tutti si sono autocandidati, tranne uno: Gianpaolo Bottacin, assessore all’Ambiente e alla Protezione civile. Prima della scadenza del termine di presentazione delle liste, è arrivata anche l’ultima candidatura attesa, quella di Elisa De Berti, vicepresidente della Regione con una delle deleghe più rilevanti, le Infrastrutture. Bottacin, invece, ha scelto di non partecipare alla competizione elettorale, nonostante nelle ultime votazioni nel Bellunese, la sua zona, abbia ottenuto l’11% delle preferenze. Inoltre, può vantare un importante curriculum con risultati significativi: l’autonomia idroelettrica, investimenti superiori ai due miliardi per le opere di difesa del suolo, nonché leggi su protezione civile e attività estrattive.

Va considerato che da due anni l’assessore si trova in un conflitto aperto con la dirigenza salviniana: nel 2023 rifiutò di salire sul palco di Pontida preferendo rimanere tra la folla. Alcuni mesi fa si è più volte parlato di un possibile passaggio di Bottacin a Forza Italia, ipotesi che però non si è mai concretizzata. Non sorprende quindi la sua decisione di non candidarsi in una corsa dove sono oltre cento i pretendenti e soltanto 55 riusciranno ad accedere alle liste. La limitata disponibilità di posti in consiglio regionale, ridotta rispetto alle quaranta poltrone conquistate dalla maggioranza nel 2020 quasi tutte assegnate a membri della Lega e della lista Zaia, rende la competizione ancora più aspra.

I malumori nel governo regionale

Per novembre la situazione potrebbe mutare ulteriormente, aumentando i malumori tra gli eletti uscenti. Non solo tra i consiglieri attualmente seduti a Palazzo Ferro Fini, ma anche tra gli assessori che, tranne Francesco Calzavara (Bilancio) e Valeria Mantovan (Educazione e Lavoro, subentrata dopo l’elezione di Elena Donazzan a Bruxelles), fanno parte della giunta sin dal 2015. Nonostante il mancato terzo mandato per Zaia, nessuno ha presentato la proposta di legge tanto attesa per abolire il limite di dieci anni in carica per gli assessori, aumentando così i malumori interni. Diversi esponenti della Lega ritengono infatti che la tanto promessa «continuità di governo» da parte dei colleghi romani sarà di fatto un’illusione. Anche se molto probabilmente il candidato presidente sarà ancora un esponente del Carroccio, gran parte dell’attuale giunta non sarà presente a Palazzo Balbi nel prossimo mandato.

Lo scenario all’interno del centrodestra

Queste elezioni vengono considerate storiche, non solo perché dopo quindici anni non sarà più Luca Zaia a guidare la regione, ma anche perché cambierà radicalmente la composizione della squadra che lo ha affiancato e di chi siederà a Palazzo Ferro Fini. Il 5 agosto si è svolta infatti l’ultima seduta di consiglio prima della pausa estiva e si prospettano ancora poche sessioni prima dello scioglimento del parlamento veneto in vista del voto, previsto a settembre. Le incertezze sulla tenuta della coalizione di centrodestra e sulla stabilità della Lega agitano le acque già turbolente, anche a causa di una gestione poco apprezzata proveniente da Roma. Si riferisce inoltre a una debolezza mostrata dallo stesso Zaia nel far sentire con forza la voce del Veneto negli equilibri politici nazionali.

6 agosto 2025