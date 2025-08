Mentre il mercato europeo della moda osserva con attenzione, Zalando sfila con numeri da top model. I risultati del secondo trimestre del 2025 non sono un semplice resoconto finanziario, ma un vero e proprio manifesto di forza, con ricavi in netta crescita e una strategia, quella dell’integrazione con About You, che promette di ridefinire il passo del gigante dell’e-commerce. È la conferma che l’ambizione di conquistare una fetta ancora più grande di un mercato da 450 miliardi di euro è supportata da una performance solida e redditizia, che rafforza la fiducia degli investitori.

Crescita solida e prospettive al rialzo

Il colosso dell’e-commerce, in un contesto competitivo, ha registrato una crescita significativa, segnando un netto miglioramento dei ricavi e dell’utile. Nel dettaglio, il volume lordo delle merci (GMV) ha segnato una crescita del 5% su base annua, raggiungendo i 4,1 miliardi di euro. Parallelamente, i ricavi sono cresciuti del 7,3%, attestandosi a 2,8 miliardi di euro. Un dato altrettanto rilevante riguarda l’ebit rettificato, che ha toccato i 186 milioni di euro, superando i 172 milioni dell’anno precedente, con un margine di profitto stabile al 6,5%. Un risultato che, come specificato dall’azienda in una nota, riflette una solida performance e la volontà di investire in opportunità di crescita strategica.

La nuova guida del gruppo unificato

Con il completamento dell’importante transazione che ha portato About You nel gruppo, Zalando ha pubblicato per la prima volta una guidance finanziaria che tiene conto dell’azienda combinata. Le previsioni per l’intero 2025 indicano un gross merchandise value (GMV) compreso tra 17,2 e 17,6 miliardi di euro e un fatturato tra 12,1 e 12,4 miliardi di euro. L’ebit rettificato è atteso tra i 550 e i 600 milioni di euro, una stima che alza l’asticella delle aspettative.

Questo aumento delle previsioni è motivato non solo dalla forte performance di Zalando nella prima metà dell’anno, ma anche dalle aspettative di nuove efficienze nelle linee di costo e dalle sinergie iniziali che l’integrazione con About You dovrebbe generare già nella seconda metà dell’anno. Le spese in conto capitale previste si attestano tra i 200 e i 280 milioni di euro, a testimonianza della continua volontà di investire. Si prevede inoltre che il capitale circolante netto rimarrà negativo, un segnale di gestione efficiente delle risorse. Con una crescita pro-forma stimata tra il 4% e il 7%, il gruppo si prepara a consolidare la propria posizione come punto di riferimento indiscusso del settore.