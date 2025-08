L’analisi del centro studi di Confcommercio sottolinea come, indipendentemente dall’effettivo impatto sui comportamenti concreti delle famiglie, l’incremento dei costi spinga queste ultime a rivedere le proprie abitudini di spesa. Nel dettaglio, se per acquistare la stessa quantità di beni e servizi necessari si deve spendere di più, la quota di reddito destinata ad altre consumi si riduce, soprattutto qualora il reddito disponibile non aumenti proporzionalmente.

Questo aumento, avvenuto a ritmi sostenuti negli ultimi trent’anni, induce le famiglie a guardare con maggiore cautela al futuro e ad adottare comportamenti particolarmente prudenti rispetto a quei consumi giudicati meno essenziali. Tale atteggiamento riflette una dinamica che rallenta la crescita economica e influenza negativamente il benessere e la soddisfazione dei cittadini.

Un aspetto cruciale riguarda le spese obbligate, come quelle per la casa, l’energia, le bollette, la sanità, i trasporti e le assicurazioni, che continuano a crescere con una dinamica strutturale. Questo fenomeno limita progressivamente l’area delle scelte libere di consumo, riducendo di fatto il potenziale di sviluppo dell’economia legata alla domanda interna.

Comportamenti di consumo e tendenze del mercato

Dal punto di vista degli operatori commerciali, l’andamento dei consumi rivela contrasti significativi. Secondo il centro studi di Confcommercio, sul piano dei beni e servizi commercializzabili, i servizi come ristorazione, turismo e tempo libero stanno mostrando segnali di ripresa, con un aumento di 134 euro pro capite.

Tuttavia, i beni tradizionali, compresi quelli alimentari, continuano a registrare una flessione, con una diminuzione di 57 euro pro capite. Questa tendenza, accompagnata dalla riduzione demografica e dai cambiamenti nelle abitudini di consumo, impone una particolare attenzione da parte di chi governa e di chi opera nel settore.

Confcommercio avverte che, per rilanciare con efficacia la domanda interna, è fondamentale eliminare gli ostacoli che comprimono la libertà di spesa delle famiglie. Tra le misure prioritarie spiccano il contenimento dei costi fissi e la protezione del potere d’acquisto.