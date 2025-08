Le famiglie italiane si trovano ad affrontare un’emergenza silenziosa ma devastante per il proprio bilancio. Le spese essenziali, quelle a cui non è possibile rinunciare, hanno raggiunto una soglia record del 42,2% della spesa totale. È un dato che non lascia spazio a interpretazioni e che, per l’Unione Nazionale Consumatori (UNC), suona come una campana a morto per il ceto medio. Si tratta di un aumento di 5,2 punti percentuali rispetto al 1995, un trend che, secondo l’associazione, conferma un allarmante impoverimento.

Bollette sempre più alte, stipendi al palo

Massimiliano Dona, presidente dell’UNC, ha definito questi dati “gravi e preoccupanti”, sottolineando come il fenomeno sia in atto da tempo, in particolare dall’introduzione dell’euro nel 2002. Il problema principale, secondo l’associazione, risiede nel fatto che il costo delle spese obbligate, specialmente le bollette di luce e gas, è cresciuto in modo “insostenibile”, superando di gran lunga l’andamento degli stipendi, rimasti sostanzialmente invariati.

Questa dinamica ha un impatto diretto sul potere d’acquisto delle famiglie, che si trovano costrette a tagliare le spese “voluttuarie e facoltative”, con conseguenze negative sui consumi e, di riflesso, sul PIL nazionale, di cui rappresentano circa il 60%.

L’UNC: il ceto medio a rischio povertà

Dona ha lanciato un appello al Governo per un cambio di rotta. L’UNC propone interventi strutturali per ridurre il peso delle tasse su luce e gas. La proposta include l’abbassamento dell’IVA sul gas ad almeno il 10% e l’azzeramento della maggior parte degli oneri di sistema, che non hanno eguali in Europa.

Secondo Dona, l’azione del governo dovrebbe concentrarsi sulla riduzione delle imposte che colpiscono indiscriminatamente tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro capacità di reddito. Tra queste, vengono citate le accise sui carburanti e, appunto, quelle sulle bollette. L’obiettivo è alleggerire in modo permanente l’onere sulle famiglie, piuttosto che agire sull’IRPEF, definita come “l’unica imposta progressiva rimasta”.