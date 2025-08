Nonostante una perdita netta registrata nel secondo trimestre, Bayer dimostra una sorprendente solidità finanziaria, al punto da rivedere al rialzo le previsioni per l’intero anno. Il colosso farmaceutico e delle scienze della vita ha chiuso il periodo con una perdita netta di 199 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto alla perdita di 34 milioni di euro dello stesso trimestre del 2024. Tuttavia, questa cifra è stata influenzata in modo significativo da oneri straordinari relativi a contenziosi legali.

Il quadro cambia radicalmente osservando la performance operativa. Il fatturato del trimestre ha raggiunto i 10,7 miliardi di euro, mentre l’EBITDA (utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e voci straordinarie) si è attestato a 2,1 miliardi di euro. Questi dati confermano che il core business dell’azienda rimane sano e altamente redditizio, in grado di generare valore nonostante le sfide legali in corso.

Previsioni al rialzo per il 2025

L’ottimismo di Bayer si riflette nelle nuove previsioni per l’intero anno, che sono state riviste al rialzo. L’azienda punta ora a un fatturato del gruppo compreso tra 46 e 48 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima di 45-47 miliardi. Anche l’EBITDA pre-voci straordinarie è stato aumentato, con un nuovo obiettivo compreso tra 9,7 e 10,2 miliardi di euro, in crescita rispetto alla precedente forchetta di 9,5-10 miliardi. Queste stime, che escludono gli effetti valutari, segnalano la forte fiducia del management nella crescita futura e nella capacità di superare le difficoltà attuali.

La gestione del rischio legale al centro della strategia

A chiudere il cerchio, Bayer ha ribadito il suo impegno a risolvere il problema alla radice, puntando a contenere il rischio legato ai contenziosi legali entro la fine del prossimo anno. Questa strategia dimostra un approccio proattivo per affrontare la principale causa della volatilità dei risultati e ripristinare la piena stabilità finanziaria, consolidando la fiducia degli investitori e gettando le basi per una crescita sostenuta nel lungo periodo.