Banco BPM e SACE (nella foto, l’.a.d. Alessandra Ricci) uniscono le forze per sostenere il cinema italiano, annunciando un’operazione di finanziamento da 10 milioni di euro a favore di Lotus Production, società del gruppo Leone Film Group. L’iniziativa è finalizzata alla produzione del nuovo film diretto da Gabriele Muccino, rafforzando il comparto audiovisivo nazionale e favorendone lo sviluppo internazionale. Il film vedrà nel cast attori di spicco come Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria.

Un’operazione strategica per la cultura e l’economia

Il finanziamento, erogato da Banco BPM e garantito da SACE, è destinato a coprire i costi di produzione e a supportare la realizzazione di un progetto pensato per un pubblico globale. Mattia Mastroianni, Responsabile Corporate di Banco BPM, ha sottolineato l’importanza del sostegno al cinema italiano come un “motore di crescita e innovazione” per il Paese. Anche Alessia Iannoni Sebastianini di SACE ha ribadito il ruolo dell’operazione nel supportare la crescita internazionale di Lotus Production e l’impatto positivo che il progetto avrà sia sul piano economico che occupazionale.

Il nuovo film di Gabriele Muccino con una vocazione internazionale

Il film, basato su un romanzo bestseller di Delia Ephron, è stato concepito con una forte vocazione internazionale, come spiegato dalla produttrice Raffaella Leone. Le riprese sono iniziate a giugno 2025 in diverse location tra il Marocco e l’Italia. La collaborazione con Banco BPM e SACE è stata definita “fondamentale” per portare sullo schermo un’opera di qualità, confermando l’impegno a promuovere il talento italiano oltre i confini nazionali.