Dalle sabbie mobili di una lunga crisi, a una vera e propria fortezza finanziaria. Banca Monte dei Paschi di Siena (nella foto, l’a. d. Luigi Lovaglio) non solo ha chiuso il primo semestre del 2025 con numeri solidi e in crescita, ma ha cementato la sua posizione ai vertici del sistema bancario italiano per solidità e resilienza. L’utile ante imposte segna un impressionante +21,4%, un risultato che testimonia una profonda trasformazione, guidata da ricavi in aumento e da una crescita a doppia cifra delle commissioni che ha saputo compensare il calo del margine di interesse.

Una crescita trainata dalle commissioni

Al termine del primo semestre, il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.054 milioni di euro, in aumento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa dinamica è stata determinata principalmente dalla crescita delle commissioni nette (+9,1%) e degli altri ricavi della gestione finanziaria (+32,2%). I proventi hanno saputo più che compensare il calo del margine di interesse (-6,7%), che nel 2024 aveva beneficiato di tassi di interesse su livelli più elevati. L’utile di periodo di pertinenza della Capogruppo si è attestato a 892 milioni di euro, confermando la profonda efficacia della strategia di risanamento.

Il secondo trimestre accelera i risultati

A consolidare il quadro positivo è stata la performance del secondo trimestre del 2025, che ha registrato un’ulteriore accelerazione. I ricavi del trimestre sono risultati pari a 1.047 milioni di euro, in aumento del 3,9% rispetto al trimestre precedente, grazie a una dinamica positiva su tutte le componenti. In particolare, il risultato operativo lordo del secondo trimestre è cresciuto del 7,6%, raggiungendo i 576 milioni di euro. L’utile del trimestre è stato pari a 479 milioni di euro, in crescita del 15,7% rispetto ai 413 milioni del trimestre precedente, dimostrando che il Gruppo ha saputo mantenere e rafforzare il proprio slancio.

Solidità patrimoniale ai vertici del sistema

I risultati economici si accompagnano a una comprovata solidità patrimoniale. Al 30 giugno 2025, il patrimonio netto del Gruppo è risultato pari a 11,5 miliardi di euro. La differenza rispetto ai 12 miliardi di fine marzo è dovuta principalmente al pagamento di un dividendo da 1,08 miliardi di euro, un segnale forte e positivo della salute ritrovata dall’istituto. I coefficienti patrimoniali si sono attestati a livelli record, con il CET1 capital ratio fully loaded al 19,6% e il total capital ratio fully loaded al 21,8%. Questi dati, uniti ai migliori risultati di sempre ottenuti negli stress test 2025, pongono la patrimonializzazione di Banca MPS ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo, confermandone la forte capacità di generare capitale in modo sostenibile.