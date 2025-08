Banca Etica ha registrato un aumento del 5,3% dei crediti erogati a favore di persone, famiglie, imprese e organizzazioni dell’economia sociale, superando ampiamente la crescita dello 0,3% rilevata dall’intero sistema bancario italiano.

Anche la raccolta diretta di risparmio ha mostrato una crescita significativa, raggiungendo i 2 miliardi e 699 milioni di euro, con un incremento del 3,5% dall’inizio dell’anno, a fronte di un modesto aumento dello 0,2% del sistema bancario nazionale nello stesso periodo.

Il collocamento dei fondi comuni di investimento etici, gestiti dalla società di gestione del risparmio del gruppo, Etica SGR, ha raccolto ulteriori 39 milioni di euro dall’inizio dell’anno, con un incremento dell’1,6%. Questo dato riflette la crescente adesione di investitori – sia persone fisiche che organizzazioni – che scelgono la finanza etica, escludendo settori come quello delle armi e delle fonti fossili dai propri portafogli.

Aldo Soldi, presidente di Banca Etica, ha commentato:

“Questi risultati confermano una forte domanda di servizi di finanza etica in Italia e in Spagna, soprattutto in questa fase geopolitica complessa. Sempre più persone si avvicinano a questa modalità di investimento per soddisfare i propri bisogni finanziari, facendo una scelta consapevole a favore di un’economia disarmata, attenta alle persone e all’ambiente.”

Banca Etica ricorda inoltre la campagna in corso per l’offerta pubblica di azioni, avviata il 1° agosto in Italia e il 10 agosto in Spagna, che si chiuderà il 24 marzo 2026 in entrambi i Paesi. L’iniziativa, come ogni anno, è finalizzata a rafforzare la base sociale e ad aumentare il patrimonio dell’istituto.