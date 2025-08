Il Consiglio dei Ministri ha valutato che il testo della riforma abitativa della Provincia autonoma di Bolzano sia in contrasto con le normative statali ed europee, sostenendo che si tratti di una norma che supera le competenze provinciali. L’assessore provinciale, Luis Walcher, si dichiara però determinato a difendere la legge.

Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri ha espresso critiche nei confronti di alcune disposizioni della legge che andrebbero oltre le competenze attribuite alla provincia, contravvenendo alla legislazione nazionale e al diritto europeo in materia di tutela della concorrenza. Su proposta del ministro con delega agli Affari regionali e alle Autonomie, Roberto Calderoli, il governo ha infatti impugnato la riforma emanata il 17 giugno scorso, mirata a fronteggiare l’emergenza abitativa in Alto Adige.

Tra le novità più discusse del provvedimento vi è la regolamentazione degli affitti brevi, come quelli offerti da piattaforme tipo Airbnb. La nuova legge intende limitare la diffusione di queste locazioni per incrementare le opportunità abitative per i residenti. Tuttavia, secondo Roma, questa parte della riforma presenta profili di possibile illegittimità costituzionale, poiché interviene su materie di competenza esclusiva dello Stato. In particolare, vengono segnalate violazioni delle norme sulla tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile.

Le obiezioni del Consiglio dei Ministri si fondano sugli articoli 41, 42 e 117 della Costituzione italiana, sull’articolo 832 del codice civile e sugli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Le criticità della legge altoatesina

Il punto centrale relativo agli affitti brevi, come evidenziato nella riforma provinciale, riguarda l’obbligo di esercitare tale attività esclusivamente nel luogo di residenza o nella sede legale. Questo vincolo è stato definito da Roma come una limitazione ingiustificata, sproporzionata e irragionevole nei confronti del diritto del proprietario di disporre liberamente del proprio immobile per scopi turistici, ledendo quindi la libertà d’impresa.

Il governo italiano sottolinea inoltre che la norma potrebbe creare distorsioni nella concorrenza e nel libero mercato. Inoltre, la riforma non indicherebbe chiaramente gli scopi perseguiti dal legislatore, mancando di motivazioni esplicite nel testo della legge.

L’assessore provinciale Luis Walcher ha annunciato che respingerà fermamente le osservazioni del Consiglio dei Ministri, confermando l’intenzione della Provincia autonoma di Bolzano di difendere la propria normativa e le prerogative in materia abitativa, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per l’emergenza casa.

La controversia evidenzia le tensioni tra il livello nazionale e quello provinciale in relazione alle competenze legislative, soprattutto in settori delicati come quello dell’abitare e del mercato immobiliare, in un contesto caratterizzato da fenomeni complessi quali lo sviluppo del turismo e le esigenze di una popolazione residente in crescita.

Nel confronto aperto si inseriscono quindi temi di rilevanza costituzionale e di politica autonoma, con impatti non solo locali ma anche sul piano della regolamentazione europea, che deve garantire l’equilibrio tra tutela della concorrenza e rispetto delle autonomie territoriali.

Chi vive in Alto Adige è pienamente consapevole di quanto la questione abitativa rappresenti un’urgenza significativa. In questo contesto, l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hgv) sostiene con fermezza la giunta provinciale. Il direttore Raffael Mooswalder sottolinea che «la normativa non è stata introdotta per ledere interessi privati, bensì per affrontare un fenomeno che comporta serie conseguenze sociali».

D’altra parte, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) esprime invece un parere contrario. Il presidente nazionale, Gian Battista Baccarini, commenta: «Apprezziamo la tempestività della decisione del governo, ma auspichiamo che siano presto arrestati gli effetti di una legge che sta generando gravi problemi al mercato immobiliare».

La posizione dell’assessore provinciale sugli affitti brevi

L’assessore provinciale Luis Walcher, direttamente coinvolto nella questione, si mostra determinato nel difendere la riforma. Egli afferma:

«Questa impugnazione mi provoca un forte disagio. Il tema degli affitti brevi supera i confini del mero diritto al libero mercato, specialmente in un contesto di emergenza abitativa come il nostro. La riforma è giustificata. Intendiamo spiegare le nostre ragioni a Roma non appena possibile, considerando che abbiamo appena ricevuto la notifica. Cercheremo di organizzare un confronto con il ministro, o quantomeno con i rappresentanti del governo, per discuterne approfonditamente. Valuteremo in questi giorni la strategia più adeguata da adottare. Le critiche principali riguardano la sede legale e alcuni aspetti tecnici. In assenza di una regolamentazione precisa, negli ultimi anni sono stati sottratti troppi alloggi agli altoatesini. Presenteremo le nostre ragioni e motivazioni in maniera chiara».