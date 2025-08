Donald Trump ha nuovamente criticato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, affermando che “è molto influenzato dalla politica e arriva sempre in ritardo” nel decidere i tagli dei tassi d’interesse. Durante un’intervista a CNBC, ha inoltre rivelato di avere in mente diverse alternative per sostituire Powell alla guida della banca centrale statunitense.

Trump ha dichiarato: “Ho quattro nomi in mente”, citando tra questi Kevin Warsh, ex governatore della Fed, e Kevin Hassett, attuale presidente del Consiglio dei Consulenti Economici della Casa Bianca. Ha però escluso il segretario al Tesoro, Scott Bessent, spiegando: “Lo adoro, ma vuole rimanere al Dipartimento del Tesoro”.

Il presidente ha definito il sistema della Fed “antiquato e politicamente influenzato”, reiterando le critiche anche nei confronti dell’agenzia responsabile dei dati sull’occupazione, che ha recentemente rivisto al ribasso le stime sulla creazione di posti di lavoro. Trump ha attaccato direttamente l’amministrazione di Joe Biden, sostenendo che “quando Biden era in carica, i numeri erano gonfiati”.

Riferendosi ai rapporti commerciali con l’Unione Europea, Trump ha affermato di aver ricevuto una promessa sul sostegno economico: “L’UE ci ha assicurato 600 miliardi di dollari per fare ciò che vogliamo”. Ha poi avvertito, però, che qualora tali fondi non fossero disponibili, aumenterà i dazi al 35% per i prodotti europei.

In merito alle tariffe commerciali, ha sottolineato: “L’unico motivo per cui le ho abbassate al 15% è stato quello”. Questa dichiarazione evidenzia la sua strategia commerciale volta a utilizzare i dazi come leva negoziale per ottenere vantaggi economici dagli accordi con gli altri paesi.