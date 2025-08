Il ricorso presentato dalla Provincia autonoma contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) è stato respinto. Di conseguenza, resta confermata l’illegittimità della procedura di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari provinciali nel periodo 2025-2039.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello presentato sia dalla Provincia autonoma sia dall’Agenzia per i contratti pubblici, sostenendo le motivazioni con cui la Sezione Autonoma del Tar di Bolzano aveva parzialmente accolto il ricorso avanzato dalla società Arriva Italia.

Nel pronunciamento si sottolinea che, una volta decisa l’apertura del mercato, il principio fondamentale è quello di assicurare la massima partecipazione alle gare, garantendo parità di trattamento e l’assenza di discriminazioni tra gli operatori economici del settore. Questo rappresenta la stella polare della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici.

In particolare, il Consiglio di Stato evidenzia come il principio di proporzionalità nella fase di accesso al mercato imponga alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di predisporre la documentazione di gara in modo tale da favorire la più ampia partecipazione possibile, soprattutto delle piccole e medie imprese.

Il nuovo bando

La gara originaria, con un valore stimato di circa 1,6 miliardi di euro per quindici anni, sarà dunque riformulata e riproposta attraverso un nuovo bando di gara. La giunta provinciale, che aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato lo scorso aprile, ha annunciato di essere già al lavoro per definire in tempi rapidi una nuova procedura di affidamento.

L’assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider, ha dichiarato:

“Avevamo sollecitato una pronuncia del Consiglio di Stato nel più breve tempo possibile, per garantire certezza del diritto. Accogliamo la sentenza, procederemo a modificare i punti contestati nel bando vigente e avvieremo a breve i preparativi per la nuova pubblicazione.”

Nel frattempo, è in corso un’analisi approfondita della sentenza in attesa di predisporre le necessarie modifiche formali. L’assessore Alfreider ha assicurato che il servizio continuerà a essere garantito grazie ai contratti di servizio in essere con Trenitalia e Sad.

Daniel Alfreider ha inoltre aggiunto:

“Il nostro obiettivo resta garantire un trasporto ferroviario moderno, efficiente e affidabile. Attualmente stiamo investendo significativamente sulle infrastrutture, che rappresentano la base essenziale per promuovere il treno come valida alternativa all’uso dell’auto.”