La semestrale del Gruppo Stevanato dipinge un quadro di successo che va oltre le aspettative. L’azienda ha registrato una crescita solida dell’8% dei ricavi e un significativo aumento dei margini. Grazie alla forte domanda di soluzioni ad alto valore aggiunto e all’ottimizzazione degli stabilimenti, il Gruppo conferma le previsioni per l’intero anno, dimostrando una resilienza e una visione strategica che fanno la differenza.

I punti chiave del secondo trimestre 2025

I ricavi sono cresciuti dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 280 milioni di euro. Questa crescita è stata trainata principalmente dal segmento delle Soluzioni Biofarmaceutiche e Diagnostiche (BDS), che ha registrato un aumento del 10%, compensando un leggero calo nel segmento Engineering. Le soluzioni ad alto valore aggiunto si sono confermate un motore chiave, rappresentando il 42% dei ricavi totali.

La redditività è migliorata significativamente: il margine di profitto lordo è salito al 28,1% (+210 punti base), mentre il margine EBITDA rettificato ha raggiunto il 23,2% (+240 punti base). Questo aumento è stato possibile grazie alle performance solide del segmento BDS, in particolare al miglioramento della produttività negli stabilimenti di Latina e Fishers.

Franco Stevanato: “Raggiungeremo gli obiettivi previsti”

Il Presidente e CEO, Franco Stevanato, nella foto, ha espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando la crescita e l’aumento dei margini. Ha ribadito la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi per l’intero anno fiscale, confermando le previsioni che vedono i ricavi tra 1,16 e 1,19 miliardi di euro.

Stevanato ha evidenziato l’importanza dell’innovazione e della rigorosa esecuzione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e ha concluso affermando che il Gruppo è ben posizionato per una crescita sostenibile, sostenuta da solidi investimenti strategici e dai macro-trend del settore, come l’innovazione farmaceutica e la crescita dei farmaci biologici.

Andamento dei segmenti e situazione finanziaria

Segmento BDS : Ha visto i ricavi crescere del 10% e i margini di profitto lordo e operativo aumentare rispettivamente al 31,2% e 19,1% . La forte domanda per siringhe ad alto valore e la maggiore capacità produttiva dei nuovi stabilimenti hanno sostenuto la crescita.

: Ha visto i ricavi crescere del e i margini di profitto lordo e operativo aumentare rispettivamente al e . La forte domanda per siringhe ad alto valore e la maggiore capacità produttiva dei nuovi stabilimenti hanno sostenuto la crescita. Segmento Engineering: Ha registrato un calo dei ricavi del 2%, principalmente a causa di un mix di progetti sfavorevole e del rinvio di nuovi ordini. Nonostante ciò, il piano di ottimizzazione operativa è in corso.

Dal punto di vista finanziario, la società ha riportato una liquidità di 94,2 milioni di euro e un debito netto di 312,4 milioni di euro. Il flusso di cassa libero, pur rimanendo negativo, è significativamente migliorato rispetto all’anno precedente.