Il percorso di crescita di TIM, nella foto l’a .d. Pietro Labriola, prosegue senza sosta. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha approvato la relazione finanziaria del primo semestre 2025, che evidenzia un aumento significativo dei ricavi e dei margini. I ricavi totali del Gruppo hanno raggiunto i 6,6 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto allo scorso anno. Un andamento positivo che, secondo la compagnia, è destinato ad accelerare nella seconda parte dell’anno, portando alla piena conferma di tutte le guidance fornite al mercato per l’intero esercizio.

I risultati trainati da Brasile e settore Enterprise

La crescita dei ricavi è stata guidata da una solida performance sia in Italia che in Brasile. Nel mercato domestico, i ricavi totali sono saliti a 4,5 miliardi di euro (+1,6%), mentre in Brasile hanno toccato i 2,1 miliardi di euro (+4,8%).

A livello di business unit, il segmento TIM Enterprise si è distinto con una forte crescita dei ricavi, arrivati a 1,6 miliardi di euro (+4,7%), superando le performance del mercato di riferimento. In particolare, il settore del Cloud si è confermato il principale motore, registrando un balzo del 25% anno su anno, grazie anche ai servizi forniti al Polo Strategico Nazionale. Il segmento TIM Consumer ha invece mantenuto una stabilità dei ricavi a 3,0 miliardi di euro, ma con un miglioramento dei principali indicatori, come la crescita degli ARPU e l’aumento della base clienti di TimVision.

Debito stabile e struttura finanziaria solida

Anche sul fronte finanziario, i dati raccontano una storia di consolidamento. L’EBITDA After Lease di Gruppo, un indicatore chiave della redditività operativa, è cresciuto del 5%, raggiungendo gli 1,7 miliardi di euro. Nonostante le sfide del mercato, l’indebitamento finanziario netto After Lease del Gruppo è rimasto stabile a 7,5 miliardi di euro, dimostrando una gestione finanziaria prudente. Con un rapporto tra indebitamento ed EBITDA inferiore a 2,1x, TIM si conferma come l’operatore di telecomunicazioni quotato con la struttura finanziaria più solida d’Europa.

Rinnovamento nel management

La relazione semestrale ha anche ufficializzato alcune importanti variazioni nella squadra dirigenziale. Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni di Eugenio Santagata, Chief Public Affairs, Security & International Business Officer, e di Adrian Calaza, Chief Financial Officer. Il primo lascerà il suo incarico il 31 agosto, mentre Calaza rimarrà fino a fine anno per garantire la transizione. A partire dal primo ottobre, farà il suo ritorno nel Gruppo Piergiorgio Peluso in qualità di advisor dell’Amministratore Delegato, per poi assumere la carica di Chief Financial Officer dopo la presentazione dei risultati del terzo trimestre. Infine, è stato nominato Leonardo de Carvalho Capdeville come nuovo Chief Technology Officer.