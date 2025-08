L’estate vola veloce per Ryanair, che nel mese di luglio ha registrato numeri da capogiro, superando ogni aspettativa. La compagnia aerea ha annunciato un nuovo record di traffico, trasportando ben 20,7 milioni di passeggeri. Un risultato che non solo segna una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma conferma anche la leadership del vettore in un mercato sempre più competitivo.

Crescita e stabilità, i pilastri del successo

A testimonianza dell’efficienza della compagnia, il dato del load factor, che misura la percentuale di posti occupati a bordo, è rimasto stabile al 96%, indicando che gli aerei viaggiano quasi sempre al massimo della loro capienza.

Guardando all’ultimo anno, da luglio 2024 a luglio 2025, i numeri parlano chiaro: 203,1 milioni di passeggeri trasportati, con un incremento del 7% e un load factor stabile al 94%. Ryanair si conferma così una delle scelte preferite dai viaggiatori europei, rafforzando la propria posizione nel mercato.