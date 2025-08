Un anno fa, il lusso navigava in acque tranquille, spinto da una spesa turistica senza precedenti. Oggi, il vento è cambiato: il settore si trova ad affrontare una fase di grave crisi. Il motivo? La spesa dei turisti americani e cinesi per beni di lusso, in Europa e Giappone, è crollata.

I turisti non spendono, il settore ne risente

A incidere in maniera determinante è stata la scomparsa di quei “venti favorevoli” che avevano caratterizzato il periodo precedente. La debolezza dello yen e un dollaro forte avevano incentivato i turisti cinesi e americani a fare acquisti sfarzosi. Con la ripresa dello yen e il calo del dollaro, questo scenario è drasticamente cambiato. Le vendite del secondo trimestre di diversi colossi del settore sono calate del 9% e del 2%, con i direttori finanziari che hanno confermato come il rallentamento della spesa turistica sia la causa principale.

Il dollaro ha perso oltre il 10% rispetto all’euro nella prima metà del 2025, rendendo meno convenienti gli acquisti per i viaggiatori americani nelle boutique europee. La contrazione della spesa turistica in Giappone e in Europa è destinata a esercitare una forte pressione su tutto il settore.

Prospettive incerte e il futuro del lusso

Le previsioni per il futuro non sono ottimistiche. La fiducia dei consumatori cinesi rimane a livelli storicamente bassi e la domanda negli Stati Uniti, il più grande mercato per il lusso, appare fragile a causa dei timori di un’inflazione legata ai dazi. Bernstein, una delle principali società di analisi finanziaria, ha rivisto drasticamente le sue previsioni, prevedendo ora un calo del 2% dei ricavi globali del settore del lusso nel 2025, a fronte di una precedente stima di crescita del 5%. Secondo gli analisti, il calo degli acquisti dei turisti è un sintomo di problemi più profondi, come gli eccessivi aumenti di prezzo applicati da molti marchi.