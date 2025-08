Nel primo semestre del 2025, Poste Italiane (nella foto, il direttore generale Giuseppe Lasco) ha consolidato il suo ruolo di protagonista nella logistica e-commerce, con numeri che evidenziano una crescita importante e una visione sempre più orientata alla sostenibilità.

La Logistica di Poste, Cuore dell’E-commerce Italiano

Nei primi sei mesi dell’anno, Poste Italiane ha gestito un volume impressionante di 159 milioni di pacchi. Di questi, ben 66 milioni sono stati consegnati direttamente dai portalettere, segnando un aumento del 21,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo dato sottolinea la crescente centralità della rete dei portalettere, che ha gestito il 41,5% del totale delle consegne, confermandosi un pilastro fondamentale nella strategia logistica dell’azienda.

Sostenibilità e Innovazione al Centro

La strategia di Poste Italiane non si ferma alla sola efficienza, ma punta con decisione verso la sostenibilità ambientale. L’azienda ha investito massicciamente in una flotta “green” che conta circa 29.000 veicoli a basse emissioni, di cui 6.200 completamente elettrici. Questi investimenti non solo riducono l’impatto ambientale, ma si inseriscono in un’offerta di soluzioni logistiche innovative.

Tra queste, spicca la rete Punto Poste, che con i suoi 18.000 punti di ritiro e i 12.800 uffici postali, offre ai clienti la possibilità di scegliere un’opzione di consegna flessibile e che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Un maggior numero di pacchi viene infatti consegnato in un unico luogo, abbattendo la necessità di molteplici spostamenti.

Nuove Partnership e Sviluppo Tecnologico

Per potenziare ulteriormente la propria offerta, Poste Italiane ha avviato iniziative strategiche. Tra le più recenti, la creazione di Locker Italia S.p.A. nel 2024, nata dalla partnership con DHL, con l’obiettivo di installare una vasta rete di locker su tutto il territorio nazionale. Alla fine di giugno, erano già operativi circa 500 di questi punti di ritiro automatizzati, a testimonianza di una rapida espansione che mira a rendere il servizio ancora più comodo e capillare per i consumatori.