Il meccanismo di incentivazione per interventi di modesta entità finalizzati a incrementare l’efficienza energetica e produrre energia termica da fonti rinnovabili negli edifici è stato aggiornato e potenziato con il via libera al Conto Termico 3.0. Il decreto, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dopo l’approvazione in Conferenza Unificata, stabilisce un tetto di spesa annuo pari a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni dedicati alle pubbliche amministrazioni e 500 milioni riservati ai privati.

Gilberto Pichetto, ministro del settore, ha sottolineato l’importanza del provvedimento, definendolo “molto atteso soprattutto dagli enti locali, per il quale il Mase ha lavorato con grande impegno e rapidità”.

“Con le novità introdotte puntiamo a migliorare l’efficienza degli impianti termici negli edifici: una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e contenere i costi dell’energia. Il Conto Termico 3.0 rende più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già apprezzato da amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.”