Un’importante notizia sta circolando in Israele, suggerendo una possibile svolta significativa nel conflitto in corso. Secondo quanto riportato da un notiziario israeliano, che cita una “fonte importante” dell’ufficio del premier Benjamin Netanyahu, la decisione di occupare l’intera Striscia di Gaza sarebbe stata presa. La notizia, sebbene non confermata ufficialmente, ha rapidamente suscitato reazioni a livello internazionale e aperto a diverse interpretazioni.

Le ragioni addotte per l’azione militare

La fonte anonima ha fornito una chiara motivazione per la presunta decisione: “La decisione è stata presa. Occuperemo la Striscia di Gaza. Hamas non rilascerà altri ostaggi senza una resa totale, e noi non ci arrenderemo. Se non agiamo ora, i rapiti moriranno di fame, la Striscia resterà sotto il controllo dei terroristi. Ci saranno operazioni anche nelle aree dove si trovano ostaggi”. Queste dichiarazioni indicano un apparente fallimento dei negoziati per il rilascio degli ostaggi, con l’azione militare presentata come l’unica opzione per raggiungere gli obiettivi.

Il contesto politico e internazionale

Il notiziario Ynet ha inoltre riferito che il premier Netanyahu avrebbe ottenuto un via libera da Donald Trump per avviare “un’operazione contro Hamas”. A seguito della visita dell’inviato speciale Steve Witkoff, sembrerebbe che Washington e Gerusalemme abbiano concluso che l’organizzazione terroristica non sia disposta a un accordo, rendendo l’opzione militare l’unica via percorribile.

Tuttavia, alcuni analisti mettono in dubbio la natura definitiva di questa decisione, suggerendo che l’annuncio potrebbe essere una tattica negoziale per aumentare la pressione su Hamas. Essi ritengono che l’organizzazione “non ha più nulla da perdere” e che la divulgazione di queste informazioni potrebbe essere un modo per forzare la mano. Rimane ancora da vedere se il premier porterà una proposta formale al gabinetto di sicurezza e come si risolveranno i presunti contrasti tra i vertici politici e militari sulla strategia da adottare.