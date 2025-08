Una partnership che promette di rivoluzionare l’accesso alla tecnologia in Italia. MediaWorld, l’Experience Champion del settore, e Banca Ifis, la challenger bank per l’economia reale, uniscono le forze per offrire ai clienti privati la possibilità di noleggiare device di ultima generazione. Si tratta della prima soluzione di questo tipo nel Paese, che sarà disponibile in tutti i 144 negozi MediaWorld su tutto il territorio nazionale.

La rivoluzione del “pay per use”

Questa nuova iniziativa segna un cambiamento di rotta per entrambi i partner. MediaWorld si trasforma da semplice rivenditore a un “ecosistema omnicanale di servizi e soluzioni”, posizionandosi come un attore che promuove l’inclusività digitale.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il lancio del servizio di noleggio operativo, innovativo e inedito, interamente dedicato all’utenza privata. Questa iniziativa, infatti, incarna la nostra visione strategica di trasformazione di MediaWorld da rivenditore tecnologico a ecosistema omnicanale di servizi e soluzioni. In questo contesto, MediaWorld si posiziona come catalizzatore per la crescita e il progresso del Sistema Paese, abbattendo le barriere all’accesso e promuovendo l’inclusività digitale. Crediamo fermamente che facilitare l’adozione delle nuove tecnologie sia un fondamentale per incentivare lo sviluppo socio-economico, e con questo servizio intendiamo dare un contributo concreto a tale obiettivo.” dichiara Vittorio Buonfiglio, COO MediaWorld.

A fare da spalla a questo progetto c’è l’esperienza quarantennale di Banca Ifis nel campo del noleggio. L’istituto finanziario punta a superare la logica della proprietà in favore di una metodologia più flessibile.

“Il rapido progresso tecnologico e l’elevata frequenza di aggiornamento dei software chiedono ai consumatori un significativo sforzo economico per avere sempre a disposizione i device digitali di ultima generazione. Per questo motivo, abbiamo voluto mettere a disposizione della clientela privata di MediaWorld la nostra quarantennale esperienza nel campo del noleggio con la prima soluzione in Italia dedicata al rental di strumenti digitali. In questo modo, puntiamo a diffondere un nuovo concetto di utilizzo che superi la logica della proprietà per adottare una metodologia più flessibile e basata sul pay per use. La forte convenienza tecnologica, unita alla semplicità di accesso all’offerta, ci convincono che questo strumento possa rappresentare un ulteriore passo nel percorso del Gruppo Banca Ifis per una proposizione commerciale che sia sempre più digitale, inclusiva e sostenibile. Siamo felici di poter portare la nostra proposta a un pubblico di ampia scala grazie alla partnership con MediaWorld che rappresenta il punto di riferimento europeo nella distribuzione di tecnologia” dichiara Raffaele Zingone, nella foto, Condirettore Generale e Chief Commercial Officer di Banca Ifis.

I vantaggi del noleggio operativo

Il servizio, erogato da Ifis Rental Services SpA, società controllata da Banca Ifis, è pensato per massimizzare i benefici per il cliente e abbattere le barriere all’acquisto. Si tratta di un’offerta che include:

Nessun esborso iniziale : accesso immediato ai prodotti desiderati senza costi anticipati.

: accesso immediato ai prodotti desiderati senza costi anticipati. Copertura assicurativa inclusa : una protezione completa contro furto e danni accidentali.

: una protezione completa contro furto e danni accidentali. Durata flessibile : possibilità di scegliere tra contratti da 12 a 36 mesi.

: possibilità di scegliere tra contratti da 12 a 36 mesi. Firma digitale al 100%: un processo completamente dematerializzato, veloce e disponibile in tutti i negozi.

Il servizio è disponibile per noleggi con un importo minimo di € 350 IVA inclusa. A fine contratto, il cliente ha la possibilità di rinnovare con un dispositivo di ultima generazione, proseguendo nel modello “pay-per-use”.