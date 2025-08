Nel primo semestre del 2025, Mare Group ha concluso con successo l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) volontaria parziale su Eles, un’operazione che segna un punto di svolta per entrambe le aziende. Il risultato è che Mare Group è ora il principale azionista di Eles.

Un Successo Oltre le Aspettative

In base ai dati provvisori, Mare Group ha raggiunto una partecipazione superiore al 29% del capitale sociale e al 28% dei diritti di voto di Eles. Per la prima volta nella storia di Eles, un azionista ha superato la quota del fondatore, un obiettivo che Mare Group aveva dichiarato sin dall’inizio. Questo risultato consolida la posizione di Mare Group e le conferisce la responsabilità di guidare Eles in una nuova fase di sviluppo.

Una Nuova Visione per Eles

L’operazione arriva in un momento cruciale per Eles, che ha registrato un primo semestre 2025 in calo significativo, con un -17% nella divisione semiconduttori e un -42% nell’automotive. Mare Group si propone di intervenire per invertire la rotta, offrendo una nuova direzione industriale e integrando le proprie tecnologie e competenze per valorizzare il potenziale inespresso di Eles.

Antonio Maria Zinno, nella foto, CEO di Mare Group, ha espresso la sua visione con determinazione: “La crescita non è un’opzione, ma una responsabilità. Il mercato si è espresso in modo inequivocabile: serve un intervento diretto, e Mare Group è pronta ad allocare risorse, visione e competenze per avviare un nuovo ciclo industriale.” Zinno ha sottolineato che Eles ha un valore e un potenziale significativi, ma ha bisogno di una struttura più solida e di una strategia più ambiziosa.

I Punti Chiave dell’Operazione