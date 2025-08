In un solo giorno si sono registrate tre vittime a causa del virus della febbre del Nilo occidentale, trasmesso dalle comuni zanzare del genere Culex. Il totale dei decessi dall’inizio del 2025 è così salito a 13.

Le regioni maggiormente colpite rimangono il Lazio e la Campania, dove si sono verificati gli ultimi due decessi. L’Italia si conferma al primo posto in Europa per numero di casi di contagio, secondo quanto riportato dal bollettino settimanale aggiornato al 30 luglio dei Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie.

L’Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che sia l’andamento dell’infezione sia la quantità di casi e decessi sono coerenti con quelli registrati negli anni precedenti.

Martedì prossimo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, informerà la commissione Affari sociali del Senato circa la diffusione del virus nel territorio nazionale.