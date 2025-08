Per il deputato di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi, la frammentazione normativa tra le diverse sponde del Lago di Garda rappresenta un serio ostacolo per il turismo locale. I sindaci del Veneto confermano: gli stranieri preferiscono aree come Trentino e Lombardia, dove le condizioni risultano più vantaggiose.

Universalmente riconosciuto come un patrimonio naturale di eccezionale valore, il Lago di Garda è stato celebrato da grandi figure come Goethe, che lo definì “una meraviglia della natura, uno spettacolo incantevole”, e Montaigne, che ne lodava il pesce come il migliore d’Italia. Tuttavia, nonostante questa fama, la gestione del lago è sempre stata divisa tra tre regioni – Veneto, Lombardia e Trentino – ciascuna con leggi e regolamenti propri, complicando l’esperienza turistica.

Alessia Ambrosi afferma:

«Il Lago di Garda rappresenta il cuore del turismo italiano, nonché un motore fondamentale per lo sport e l’economia di interi territori. La mancanza di uniformità normativa tra la sponda veneta, quella lombarda e quella trentina sta generando una concorrenza sleale, che danneggia soprattutto la provincia di Verona e i suoi operatori economici.»

La deputata, originaria di Negrar ma eletta in Trentino, continua sottolineando l’importanza del turismo per molte attività commerciali, ristoranti, strutture ricettive e piccoli imprenditori. La mancanza di infrastrutture pubbliche armonizzate, come pontili, punti di attracco e scivoli accessibili, compromette la competitività della sponda veneta. Questo squilibrio determina un flusso turistico orientato verso le altre sponde, più attrezzate e organizzate, con conseguente spreco del potenziale turistico veneto.

Federalberghi: gli stranieri scelgono Lombardia e Trentino

Poi il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni, commenta la situazione, riconoscendo un certo svantaggio per il Veneto. La frammentazione delle normative crea infatti uno scenario in cui il turista straniero, che non è a conoscenza delle specificità territoriali, sceglie la sponda che offre maggiore comodità e servizi, ovvero quella lombarda e quella trentina.

Ivan De Beni spiega:

«La diversità legislativa e regolamentare tra le tre regioni penalizza sicuramente il Veneto. Il turista straniero non conosce le competenze territoriali e si dirige dove trova più vantaggi, quindi Lombardia e Trentino sono sempre un passo avanti. Dovremmo riuscire a sfruttare meglio lo strumento della Comunità del Garda, presieduta da Maria Stella Gelmini, e intensificare il dialogo tra le regioni.»

Il dialogo interregionale appare dunque fondamentale per creare una strategia condivisa che permetta di valorizzare il Lago di Garda in modo integrato, offrendo vantaggi omogenei e una gestione unificata delle infrastrutture e dei servizi turistici.

È un’osservazione ribadita da Ambrosi: «Non possiamo permettere che il Garda resti diviso in tre realtà separate; servono regole chiare e una visione condivisa».

Daniele Bertasi, sindaco di Bardolino, concorda pienamente: «L’attuale frammentazione normativa tra le diverse sponde del lago genera incongruenze che complicano inutilmente la gestione del turismo e delle attività economiche. È paradossale che un’area così interconnessa come il Lago di Garda sia soggetta a regolamenti così differenti», commenta il primo cittadino.

«Questa situazione non crea solo confusione tra operatori e visitatori, ma limita anche lo sviluppo complessivo dell’intera zona. Sosteniamo con forza l’istituzione di un tavolo tecnico interregionale o un potenziamento di quelli già esistenti. Armonizzare le norme non significa penalizzare nessuno, ma mettere a punto un sistema più equo e razionale che consenta a tutte le sponde di crescere insieme. Il nostro obiettivo comune deve essere una visione unitaria del Lago di Garda, capace di valorizzarne la bellezza e assicurare un futuro sostenibile per tutti».

Preoccupazioni legate al livello dell’acqua

Davide Bendinelli, sindaco di Garda, propone un’analisi più distaccata: «Sarebbe sufficiente portare la questione alla Conferenza Stato-Regioni per un coordinamento tra le regioni coinvolte nella gestione dei servizi lacustri. Il problema prioritario, prima della questione dei porti, è infatti il livello dell’acqua, che desta maggiori preoccupazioni».

Prosegue Bendinelli: «La navigazione rappresenta un’altra sfida, ma sono d’accordo con Ambrosi sull’importanza di un coordinamento efficace fra le regioni. Dal punto di vista turistico non ritengo che la sponda veneta sia svantaggiata: esistono approdi che però andrebbero gestiti meglio. Non condivido invece l’idea di aumentare i posti barca, poiché ciò rischierebbe di alterare la morfologia naturale del paesaggio».

«Si potrebbero invece creare aree di sosta temporanea, come già accade a Garda, Brenzone e Castelletto, che permettano ai visitatori di fermarsi, visitare i centri, pranzare in ristoranti locali e raggiungere destinazioni via acqua. Questi aspetti sono inoltre risolvibili anche a livello comunale».