In un momento in cui il mercato delle criptovalute si prende una pausa, Ethereum si dimostra forte. Dopo 15 settimane di crescita, per la prima volta ci sono stati meno soldi in entrata che in uscita. Ma non per Ethereum.

Il report di CoinShares mostra che, mentre il Bitcoin ha perso denaro, Ethereum ha continuato a ricevere investimenti per la quindicesima settimana di seguito. Questo dimostra che gli investitori credono molto in questa criptovaluta, anche quando il mercato è incerto.

Un deflusso temporaneo dopo un boom di afflussi

Nonostante la solidità di Ethereum, il mercato degli asset digitali ha registrato un modesto deflusso, il primo dopo un lungo periodo di boom. A rivelarlo è l’ultimo report settimanale di CoinShares. Il primo deflusso settimanale si è attestato a 223 milioni di dollari. L’andamento della settimana è stato diviso in due fasi: una prima parte con afflussi per 883 milioni di dollari, seguita da una correzione dovuta al tono più prudente della riunione del FOMC e a dati macroeconomici statunitensi superiori alle attese.

Il deflusso più marcato si è concentrato nella giornata di venerdì, quando sono stati registrati deflussi per oltre 1 miliardo di dollari. Questo movimento, tuttavia, è visto come una naturale presa di profitto, considerando che negli ultimi 30 giorni sono stati registrati afflussi netti per ben 12,2 miliardi di dollari.

Ethereum si conferma pilastro, Bitcoin assorbe il colpo

In questo contesto di flessione, Ethereum (ETH) ha mostrato una straordinaria resilienza. La criptovaluta ha registrato la sua quindicesima settimana consecutiva di afflussi netti, per un totale di 133 milioni di dollari, un chiaro segnale di fiducia continua da parte degli investitori.

Il Bitcoin (BTC), invece, ha assorbito la maggior parte del deflusso, con una perdita di 404 milioni di dollari. Questo riflette la sua elevata sensibilità ai cambiamenti di politica monetaria. Ciononostante, gli afflussi da inizio anno su Bitcoin restano eccezionalmente forti, a quota 20 miliardi di dollari, a conferma della sua solidità a lungo termine.

Anche altre criptovalute hanno registrato afflussi positivi, dimostrando un interesse diversificato nel mercato: