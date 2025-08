Non un semplice biglietto, ma un passaporto per una nuova vita. Italo, in collaborazione con la piattaforma Empethy, rilancia il suo “Rifugio Virtuale“, un’iniziativa che va oltre il trasporto e si fa portavoce di un messaggio di speranza per 120 cani e gatti in cerca di una casa. Un’alleanza a quattro zampe che usa la velocità dei treni per combattere la piaga degli abbandoni, soprattutto in estate.

Un aiuto concreto e una rete di solidarietà

Il “Rifugio Virtuale” non è solo un progetto simbolico, ma un vero e proprio strumento per veicolare adozioni consapevoli. Grazie alla collaborazione con sei associazioni di volontariato in sei diverse regioni (Veneto, Lombardia, Lazio, Campania, Toscana e Piemonte), l’iniziativa offre una vetrina a 120 animali, fornendo al contempo risorse educative per le future famiglie.

Italo, per dare la massima visibilità al progetto, ha tappezzato i suoi treni di flyer con un QR code, che rimanda direttamente al rifugio virtuale aziendale. In questo modo, l’azienda trasforma ogni viaggio in un’opportunità per i passeggeri di fare la differenza.

Il successo di una partnership virtuosa

La collaborazione tra Italo ed Empethy ha già dato frutti importanti. Nel solo 2024, sono state facilitate 170 adozioni e sono stati donati 200 chili di cibo ai rifugi. Un altro tassello di questo impegno è l’offerta di biglietti gratuiti ai volontari che accompagnano gli animali verso le loro nuove famiglie.

Questa partnership dimostra come un’azienda leader nel suo settore possa mettere le proprie risorse al servizio di una causa sociale, creando un circolo virtuoso che non solo aiuta gli animali, ma sensibilizza l’intera comunità su un tema di grande rilevanza etica.