Invimit SGR S.p.A. (nella foto l’a. d. Stefano Scalera) dà un nuovo impulso alla sua Missione REgenera, pubblicando le offerte per la valorizzazione di sei immobili pubblici in quattro città italiane. L’iniziativa ha l’obiettivo di trasformare beni inutilizzati in progetti a forte impatto sociale.

Nuove Vite per Sei Immobili Pubblici

La Fase 2 del programma è ufficialmente partita. Due importanti SGR italiane hanno presentato proposte per rifunzionalizzare sei edifici, di proprietà di diversi fondi immobiliari. Questi asset, situati a Torino, Genova, Bari e Spoleto, sono da tempo inutilizzati e hanno superfici che variano dai 3.000 ai 6.000 metri quadrati.

Le proposte puntano a trasformare gli immobili in progetti di valore per la comunità:

A Torino, gli edifici in Corso Turati e Corso Valdocco diventeranno rispettivamente social housing e student housing .

e . Gli asset di Bari, Spoleto, Genova e l’immobile di Torino in via Principe Amedeo saranno rifunzionalizzati in senior living.

La Procedura di Offerta si Apre alla Competizione

Con la pubblicazione delle offerte, Invimit SGR avvia una fase competitiva. L’avviso sollecita la presentazione di offerte concorrenti entro il 15 ottobre, rivolgendosi ad altre SGR che vogliano proporre progetti simili o alternativi, ma sempre con un’importante valenza sociale. Questo approccio garantisce la massima trasparenza e la migliore valorizzazione possibile del patrimonio pubblico.

Con questi sei immobili, sale a 13 il numero totale di asset per cui la Missione REgenera ha avviato una procedura di valorizzazione, a dimostrazione del successo del programma. Per i restanti 18 immobili del portafoglio, la società sta già valutando nuove proposte per continuare a generare valore sociale ed economico dai beni pubblici inutilizzati.