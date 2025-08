Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che celebra e supporta le migliori piccole e medie imprese italiane. L’iniziativa, presentata il 5 agosto 2025, si rinnova con un focus potenziato su tematiche cruciali per la crescita.

Un Progetto per l’Innovazione e l’Internazionalizzazione

Il cuore della sesta edizione batte per l’innovazione, l’internazionalizzazione e la protezione del business. Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la sua divisione assicurativa, vuole sottolineare come la gestione del rischio non sia più un semplice strumento difensivo, ma un vero e proprio asset competitivo per garantire resilienza e continuità operativa.

Una delle novità più significative è la creazione di una “Community delle Imprese Vincenti”, una rete di campioni del Made in Italy che lavorerà per promuovere il brand italiano all’estero. Questo network, nato dal forum conclusivo della scorsa edizione, si propone di realizzare operazioni sistemiche e di grande impatto.

Dalla Piattaforma al Tour Nazionale

Per la selezione di quest’anno, verranno scelte 140 aziende italiane, a cui se ne aggiungeranno 10 straniere. I criteri di valutazione includeranno risultati positivi in termini di PIL, impatto sociale, innovazione digitale ed ecologica, internazionalizzazione e passaggio generazionale.

Le imprese interessate possono autocandidarsi entro il 20 settembre 2025 attraverso il sito ufficiale di Intesa Sanpaolo.

Il programma culminerà in un tour nazionale di 15 tappe che, a partire dall’autunno, porterà la banca a incontrare le imprese vincitrici su tutto il territorio, con un evento finale per tracciare un bilancio del progetto.

Il Valore della Partnership

L’iniziativa si avvale di un vasto ecosistema di partner di prestigio, tra cui Bain & Company, ELITE-Gruppo Euronext, Gambero Rosso, Microsoft Italia e Tinexta, il cui Amministratore Delegato è ancora Pier Andrea Chevallard. Questa rete di collaborazioni garantisce alle aziende un supporto a 360 gradi, dalla consulenza strategica all’accesso a nuovi mercati e al capitale.

Come ha dichiarato Anna Roscio, nella foto, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo: “Il nostro impegno è di accompagnarle nel cogliere ulteriori opportunità per conquistare una crescita stabile e inclusiva, facendo leva sul network ed investendo in digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione”.