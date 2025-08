In un settore del beauty che naviga in acque agitate, Intercos non solo rimane a galla, ma accelera la sua corsa. La relazione finanziaria del primo semestre 2025 non lascia dubbi: ricavi in forte crescita, un EBITDA da record e un Make-up che, con un balzo del 17,6%, si conferma la vera forza trainante del Gruppo. La strategia del CEO Renato Semerari, nella foto, si dimostra vincente, trasformando le incertezze del mercato in opportunità di crescita e consolidando la leadership del Gruppo.

Crescita Solida e Redditività alle Stelle

Il primo semestre si è chiuso con ricavi netti di 524,9 milioni di euro, segnando un incremento del 6,1% a tassi costanti. Questo risultato è trainato dal successo del settore Make-up, che ha registrato una crescita straordinaria del 17,6%.

Ancora più impressionante è l’aumento dell’EBITDA Rettificato, che raggiunge i 74,5 milioni di euro, con un balzo del 16,5%. Il margine EBITDA si è attestato al 14,2% sulle vendite nette, segnando un’espansione decisa. Il secondo trimestre del 2025 è stato un periodo storico per l’azienda, registrando l’EBITDA trimestrale più alto di sempre.

Diversificazione e Leadership in un Mercato Volatil

Il successo di Intercos non è solo una questione di numeri, ma il risultato di una strategia ben definita. Il CEO Semerari ha sottolineato come la capacità del Gruppo di adattarsi, unita a una gestione efficiente dei costi e alla diversificazione geografica, abbia permesso di superare le instabilità del mercato globale. L’Asia si è confermata un motore di crescita con un aumento del 15,6%, mentre le Americhe hanno registrato un solido +8,8%.

Intercos si posiziona così come un partner di riferimento per i principali brand del settore, forte di un’innovazione superiore e di una solidità che le permette di guardare al futuro con ottimismo.