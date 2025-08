L’avvocata rappresentante di Massimiliano Santini era convinta che la strategia più efficace fosse mantenere il silenzio:

«Lui ha una valutazione differente».

Santini è il collaboratore a cui il candidato alla presidenza della Regione attribuisce l’unica responsabilità per gli affidamenti diretti effettuati dall’amministrazione comunale di Pesaro.

Paola Righetti, l’avvocata di Pesaro che ha difeso fino a oggi Massimiliano Santini, principale indagato nell’inchiesta che coinvolge il candidato presidente della Regione Matteo Ricci per affidamenti diretti avvenuti durante il suo mandato da sindaco, ha ufficializzato la rinuncia al mandato per incompatibilità legata alla strategia difensiva.

Secondo la legale, infatti, l’indicazione era di non rilasciare dichiarazioni fino alla conclusione delle indagini, per poter disporre di una conoscenza precisa del quadro accusatorio, non basata su sentito dire.

Santini, collaboratore a cui Ricci attribuisce in via esclusiva la responsabilità degli affidamenti diretti affidati a due associazioni culturali, guidate dall’amico Stefano Esposto, per la realizzazione di murales e l’organizzazione di eventi, avrebbe rilasciato diverse dichiarazioni a un quotidiano, riguardanti sia i suoi rapporti con Ricci — tra cui la disponibilità di una sua abitazione, oggetto anche dell’inchiesta — sia i legami tra Ricci ed Eposto, che l’ex sindaco ha però sempre negato.

Interpellato dal Corriere, Santini non conferma le sue dichiarazioni ma anzi, con toni poco chiari, tenta di smentirle:

«Il mio avvocato mi ha consigliato di non parlare, quindi non posso farlo, non è vero che ho rilasciato dichiarazioni», ha spiegato, mostrando evidente preoccupazione per il rapporto ormai compromesso con lo studio legale che lo ha assistito fino a lunedì scorso, includendo la sua presenza in procura, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia, secondo la strategia definita dalla sua ex legale.

Paola Righetti ha dichiarato:

«Agisco con un’esperienza tecnica di 40 anni e ritengo che tacere fosse la migliore strategia difensiva. Ne ero convinta prima e lo sono tuttora. Santini ha invece scelto un percorso diverso, le ragioni di questa scelta non mi riguardano: quando si definisce una strategia difensiva, conta la sostanza, non le motivazioni personali. In quel momento era opportuno mantenere il silenzio. Dopo un confronto con lui, ho deciso di formalizzare la rinuncia al mandato».

Secondo chi conosce il collaboratore, la scelta di parlare sarebbe dovuta soprattutto a un certo desiderio di protagonismo. La volontà, rivelata sempre al quotidiano, di affidarsi a uno studio legale di rilievo nazionale — con sede in Sicilia e già difensore di personaggi come Marcello Dell’Utri — potrebbe indicare un tentativo di aumentare la propria visibilità mediatica.

Nel merito dell’inchiesta, pur senza fornire informazioni precise ma rivolgendosi più a suggestioni, Santini ha sostenuto due punti fondamentali. Il primo riguarda la casa acquistata con fondi sotto osservazione giudiziaria; egli afferma infatti che Ricci abbia usufruito della sua abitazione durante un periodo delicato, coincidente con una crisi coniugale dell’allora sindaco.

Il secondo riguarda i rapporti tra Ricci e Stefano Esposto, anch’egli indagato di rilievo nell’inchiesta. A sostegno della sua versione, Santini ha mostrato fotografie scattate in Comune o in occasione di inaugurazioni, dove Ricci ed Eposto appaiono fisicamente vicini e circondati da altre persone.

Santini ha commentato:

«Non è vero che non si conoscessero, Ricci conosceva molto bene Eposto. Se sostiene il contrario, è evidente che tenta di dissociarsi dalla vicenda».

Il collaboratore ha inoltre affermato che le prove a sostegno del suo racconto sarebbero contenute in scambi di messaggi tra i due protagonisti.