Maria Rosaria Campitiello, recentemente al centro delle critiche del governatore Vincenzo De Luca riguardo alla gestione della sanità, è stata unita in matrimonio con il viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

La cerimonia civile ha avuto luogo nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Roma, nei pressi delle Terme di Caracalla. Il rito è stato celebrato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto per la sua vena ironica, che ha accompagnato la funzione con alcune battute.

Edmondo Cirielli, classe 1964, appariva molto emozionato, nonostante la sua esperienza in eventi simili. Dalle precedenti unioni ha due figli, Italo, 30 anni, e Renato, 22. Per l’occasione indossava uno smoking e si è presentato con largo anticipo. Maria Rosaria Campitiello, 40 anni, capo del dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, figura recentemente criticata da De Luca, è arrivata con un leggero ritardo, vestita con un abito bianco dal lungo strascico e un bouquet di rose in mano, rispettando così il tradizionale copione nuziale.

Tra gli ospiti, accolti dalle note di How Deep Is Your Love dei Bee Gees, si sono distinti esponenti politici e istituzionali di rilievo: il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, i ministri Orazio Schillaci (Salute) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura). Erano presenti anche molti rappresentanti campani di Fratelli d’Italia, tra cui il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, il senatore Domenico Matera, la deputata Imma Vietri e il senatore Sergio Rastrelli.

Al termine della cerimonia, gli sposi sono usciti insieme ai loro due figli più piccoli: Salvatore, nato nel 2020, e la piccola Olga. Il ricevimento ha valorizzato le tradizioni campane sia nel menu che nelle bomboniere, queste ultime realizzate artigianalmente dai ceramisti di Vietri sul Mare.

In precedenza, Maria Rosaria Campitiello era stata idealmente rappresentata nella colonna sonora della suggestiva Valchiria di Wagner, con la quale aveva lanciato una sfida simbolica a Vincenzo De Luca, a cui aveva annunciato una querela per diffamazione.

Il matrimonio segna un importante momento nella vita personale e pubblica di Maria Rosaria Campitiello e Edmondo Cirielli, entrambi figure di rilievo nell’ambito politico e istituzionale italiano.