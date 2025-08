Nel cuore del più grande birrificio italiano, quello di Heineken a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo, è stato introdotto Hops, un robot quadrupede dotato di sensori avanzati e capacità olfattive tecnologiche, progettato per assistere nelle attività di manutenzione e ispezione.

Il robot, sviluppato da Boston Dynamics, utilizza intelligenza artificiale e sensori sofisticati per monitorare in modo continuo le linee produttive, eliminando così la necessità di fermare la produzione durante le ispezioni di routine. Patrick van Erp, Supply Chain Director di Heineken, spiega:

“Hops è in grado di percepire segnali che sfuggono ai sensi umani, come perdite d’aria o anomalie meccaniche, rilevandole in tempo reale. Questa nuova risorsa tecnologica potenzia le capacità del nostro personale, rendendo il lavoro più sicuro, accurato e proattivo”.

Il robot può individuare malfunzionamenti nelle fasi iniziali, contribuendo a prevenire guasti, ridurre i fermi impianto e migliorare la qualità produttiva. Inoltre, è in grado di esplorare zone a rischio normalmente non accessibili agli operatori umani, rafforzando così anche la sicurezza sul luogo di lavoro.

Daniela Gorni, Digital and Technology Director di Heineken Italia, ha commentato l’introduzione del robot:

“L’arrivo di Hops rappresenta un passo significativo nella nostra strategia per diventare l’azienda birraria più connessa. Questo progetto fa parte del programma globale Heineken Connected Brewery, che trasforma oltre 40 birrifici nel mondo in strutture intelligenti.”

Il lancio di Hops in Italia segue le esperienze già consolidate in altri stabilimenti del gruppo, situati in Olanda e Messico, segnando così una ulteriore tappa nell’innovazione tecnologica applicata alla produzione birraria.