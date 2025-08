Vard, la controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto con North Star, il principale armatore-operatore del Regno Unito, per la progettazione e la costruzione di due nuove Service Operation Vessels (SOV) ibride. Il valore dell’accordo è compreso tra i 100 e i 200 milioni di euro. Questo ordine consolida la partnership strategica tra le due aziende e sottolinea il loro impegno congiunto per la sostenibilità e l’innovazione nel settore marittimo.

Dettagli tecnici e obiettivi di sostenibilità

Le due nuove unità rappresentano la nona e la decima nave commissionata da North Star a Vard. Saranno sviluppate sulla piattaforma VARD 4 19, pensata per operare nei parchi eolici offshore. Ogni nave avrà una lunghezza di 87,5 metri, una larghezza di 19,5 metri e potrà ospitare fino a 120 persone a bordo. A bordo sarà installato un sistema di propulsione ibrido a batterie, con una predisposizione per una futura conversione all’alimentazione a metanolo, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.

Vard Electro fornirà il pacchetto integrato SeaQ per ottimizzare le prestazioni energetiche, mentre Vard Interiors curerà l’arredamento e i sistemi di climatizzazione per garantire un elevato comfort a bordo.

Logistica e prospettive del progetto

La costruzione dello scafo della prima nave avverrà in Romania, presso il cantiere di Brăila. L’allestimento finale e la consegna sono previsti in uno dei cantieri norvegesi nel quarto trimestre del 2027. La seconda unità, invece, sarà interamente costruita e consegnata dal cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, con consegna attesa per il quarto trimestre del 2028. L’ordine fa parte del piano di North Star, che intende realizzare 40 unità ibride offshore entro il 2040 per supportare la crescente domanda del settore eolico nel Regno Unito e in Europa.