La Relazione semestrale del Gruppo Ferrovie dello Stato non è una semplice carrellata di numeri. È il racconto di un’azienda che, in un contesto economico difficile, non si limita a resistere, ma investe con una forza senza precedenti. I numeri parlano chiaro: ricavi in crescita e un’iniezione di capitali da 8,5 miliardi di euro che sta ridisegnando la mappa delle infrastrutture italiane. Un piano ambizioso che, come un treno ad alta velocità, accelera verso il futuro.

Un Motore in Crescita, Nonostante le Sfide

Nonostante un contesto economico complesso, i dati del primo semestre 2025 del Gruppo FS mostrano un’attività in espansione. I ricavi operativi hanno superato gli 8,2 miliardi di euro, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è il frutto di una solida performance nei servizi di trasporto, in particolare quello passeggeri su ferro e gomma, che ha segnato un incremento di 159 milioni di euro.

Sebbene l’EBITDA sia calato del 2%, si tratta di una variazione contabile. Al netto di voci straordinarie, come la plusvalenza per la vendita di un immobile a Milano registrata nel 2024, l’EBITDA adjusted del Gruppo è in realtà cresciuto del 14%, confermando la solidità del modello operativo.

Investimenti da Record e Obiettivi del PNRR

Il vero motore della crescita di FS è rappresentato dagli investimenti tecnici, che nel primo semestre hanno raggiunto l’impressionante cifra di 8,5 miliardi di euro, un aumento del 15%. Quasi la totalità di questi fondi (98%) è destinata a progetti in Italia, con 7,5 miliardi di euro dedicati a potenziare le infrastrutture ferroviarie e stradali del Paese.

L’Amministratore Delegato Stefano Antonio Donnarumma, nella foto, AD del Gruppo FS, ha sottolineato l’impegno dell’azienda: “I risultati economici del semestre (…) confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa dal Gruppo FS e la solidità del nostro modello operativo”. Donnarumma ha evidenziato anche il ruolo cruciale di FS nell’attuazione del PNRR, con oltre 14 miliardi di euro già consuntivati e tutte le milestone europee raggiunte nel periodo.

Un Segnale di Ripresa, Nonostante la Perdita

Il risultato netto di periodo rimane in perdita (-89 milioni di euro), ma si tratta di un dato che riflette una netta ripresa, con un miglioramento del 55% rispetto alla perdita di 199 milioni registrata nello stesso periodo del 2024. Questo segnale, unito a una posizione finanziaria netta in miglioramento, suggerisce che il Gruppo FS è sulla giusta strada per una crescita sostenibile e a lungo termine.