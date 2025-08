F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, ha annunciato una partnership strategica con Sixth Street, un’importante società di investimento globale. L’obiettivo è creare una delle più grandi piattaforme per la transizione energetica in Italia, consolidando in Sorgenia le attività nel settore.

Un’operazione di vasta portata

L’accordo prevede che Sixth Street acquisirà circa il 38% del capitale di Sorgenia. In parallelo, Sorgenia acquisirà da F2i il controllo di EF Solare, il principale operatore fotovoltaico in Italia, e di Renovalia, un portafoglio di progetti rinnovabili in Spagna. Questa mossa spinge la valutazione di Sorgenia a oltre 4 miliardi di euro.

Con questa riorganizzazione, F2i manterrà il controllo di maggioranza, con circa il 62% di Sorgenia, mentre Asterion, il partner attuale, uscirà dall’azionariato. Predica, invece, manterrà le sue quote di minoranza in EF Solare e Renovalia Tramontana. L’operazione è soggetta alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Un nuovo leader della transizione energetica

Grazie a questa integrazione, Sorgenia diventa un attore di primo piano nel panorama europeo della transizione energetica. Il suo portafoglio include impianti solari, eolici, a biomasse e idroelettrici, con una capacità installata di circa 1.700 MW e piani di sviluppo per ulteriori 5.000 MW.

Questo portafoglio rinnovabile si affianca a circa 4.400 MW di impianti a gas (CCGT), che rimangono un’infrastruttura fondamentale per garantire la stabilità della rete elettrica durante il periodo di transizione. L’azienda continuerà a fornire energia, gas e altri servizi a oltre un milione di clienti, mantenendo Ettore Sequi come Presidente e Michele De Censi come Amministratore Delegato.

Renato Ravanelli, nella foto, AD di F2i, ha sottolineato l’importanza dell’operazione, definendola un “lungo e importante percorso di crescita industriale nel settore energetico” e un “potenziale polo per ulteriori aggregazioni industriali”. Sia Sixth Street che Asterion hanno espresso soddisfazione, evidenziando il valore strategico della nuova piattaforma creata.