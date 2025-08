A giugno 2025, l’energia solare ha raggiunto un traguardo storico, diventando per la prima volta la fonte principale di produzione elettrica nell’intera Unione Europea.

Secondo il rapporto pubblicato da Ember, l’energia fotovoltaica ha prodotto il 22,1% dell’elettricità totale generata nei 27 Paesi membri, superando ampiamente sia il gas naturale, che si è fermato al 14,4%, sia il carbone con il 6,1%.

I dati diffusi dall’Alleanza per il Fotovoltaico indicano inoltre che almeno 13 Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un record mensile nella produzione di energia solare.

Tra i risultati più significativi spiccano quelli dei Paesi Bassi, dove il 40,5% dell’elettricità è stata generata dal sole, e della Grecia, con una quota del 35,1%. In Italia, giugno ha segnato un nuovo primato per il fotovoltaico, che ha raggiunto il 42,6%, superando per la prima volta l’energia idroelettrica (37,3%), da sempre la fonte rinnovabile predominante nel Paese.

Questi dati rappresentano una svolta importante nella transizione energetica europea, evidenziando il ruolo crescente delle fonti rinnovabili e in particolare del solare nel mix elettrico del continente.