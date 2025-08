Enac conferma che, attualmente, in Italia soltanto cinque aeroporti applicano le nuove normative che consentono di trasportare liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano. Questi aeroporti sono: Fiumicino a Roma, Milano con i due scali di Malpensa e Linate (con alcune eccezioni), Bologna e Torino.

In tutti gli altri aeroporti italiani permane invece la normativa classica che limita il trasporto dei liquidi in cabina. In particolare, sono ammessi solo liquidi contenuti in recipienti che non superano i 100 millilitri ciascuno o equivalenti, inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile della capacità massima di un litro. Questi devono essere estratti dal bagaglio a mano durante i controlli di sicurezza.

Si raccomanda ai passeggeri di prestare attenzione alla preparazione del proprio bagaglio a mano, considerando non solo le regole in vigore nell’aeroporto di partenza, ma anche quelle valide nell’aeroporto di arrivo e in eventuali scali intermedi, al fine di evitare inconvenienti ai controlli di sicurezza.