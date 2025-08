La contabilità delle morti in carcere per suicidio, omicidio o cause naturali può apparire fredda e sterile, ma rivela un fenomeno drammatico dalla portata sempre più grave. Le statistiche ufficiali del ministero della Giustizia sono aggiornate solo una volta all’anno e spesso non includono i detenuti deceduti in ospedale dopo un tentativo di suicidio o i casi classificati come “sospetti”. Diverse associazioni di volontariato, tra cui Antigone e Ristretti Orizzonti, hanno monitorato con maggiore attenzione queste tragedie, raggiungendo la drammatica cifra di 45 suicidi registrati entro fine maggio 2024 nelle carceri italiane, con nuovi decessi che si aggiungono quotidianamente.

Gli ultimi casi di suicidio riguardano le città di Parma, Aosta e Roma, e il triste record del 2024 rischia di essere superato nei prossimi mesi. Nei detenuti, il gesto estremo spesso nasce dall’utilizzo di ciò che si ha a disposizione, come lenzuoli o lacci delle scarpe, espressione di una profonda disperazione. La realtà delle carceri è spesso fatta di assenza di prospettive, di una vita ridotta al nulla, senza lavoro e senza speranza. Al di fuori delle mura, la vita attende con la minaccia di dover ricominciare da capo sotto il peso dello stigma di “criminale” e alla mancanza di un sistema integrato di welfare che faciliti il reinserimento sociale.

Oltre i numeri, però, ci sono storie di persone reali. Uomini che hanno commesso errori (alcuni dei quali ancora in attesa di giudizio, dato che si trovavano in custodia cautelare), ma che custodivano vite, affetti, famiglie: mogli, genitori, figli. Sono persone che sono costrette a vivere in celle sovraffollate, in condizioni che molti definirebbero disumane. Qui di seguito riportiamo alcune testimonianze che riflettono questa realtà, includendo anche la narrazione di un agente di polizia penitenziaria: anche loro condividono uno stesso inferno quotidiano. Nel 2024 si sono tolti la vita sette agenti della polizia penitenziaria, e due di questi casi sono avvenuti solo nell’anno in corso. «Gli agenti — spiega Gennarino De Fazio della UILPA — portano sulle spalle carichi di lavoro e di responsabilità che spesso risultano impensabili per chi non li conosce.»

Il ladro di 55 euro considerato troppo “pericoloso” per essere rilasciato

Il 13 dicembre 2024 Salvatore, un dipendente dell’ATM di Milano afflitto da una dipendenza dal gioco d’azzardo, oltre che da problemi di alcolismo e debiti, avvicina un uomo nel cortile della città e con un piccolo coltello gli chiede 20 euro. L’uomo risponde che ha 55 euro, cifra che Salvatore accetta e prende. Pochi minuti dopo viene arrestato. Al processo, nonostante restituisca tutti i soldi e offra un risarcimento di mille euro, viene condannato a tre anni di carcere.

Salvatore viene dunque rinchiuso nel carcere di Vigevano, anche se è originario di Polistena, in Calabria. Al momento dell’arresto viveva ancora nella sua regione di origine, dove i medici di Taurianova avevano effettuato delle valutazioni sul suo stato di salute. La sua vicenda mette in luce le condizioni difficili di chi, a causa di problemi personali e sociali, si ritrova intrappolato in un sistema carcerario che rischia di diventare una condanna senza sbocco.

Diagnosticato con un «umore depresso e instabile», la situazione di Salvatore era difficile da sostenere, considerando che a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo aveva subito il pignoramento dello stipendio e la perdita della casa. Girava raccontando che i suoi problemi derivassero da un «massaggio al piede». Quando entrò nel carcere di Vigevano, il suo avvocato, Rocco Domenico Ceravolo, si preoccupò seriamente, poiché Salvatore mostrava segnali di instabilità emotiva e aveva già tentato il suicidio. Per questo motivo chiese che fosse affidato ai servizi sociali, ma il giudice di sorveglianza decise di prolungare la detenzione, ritenendo che l’uomo rappresentasse ancora un pericolo. La detenzione non durò molto: dopo pochi giorni Salvatore si tolse la vita impiccandosi. L’avvocato sottolineò come un semplice atto di buon senso avrebbe potuto salvarlo, evitando di prolungare la reclusione basandosi su pericoli inesistenti per un uomo che aveva rubato solo l’equivalente di un pieno di benzina o una cena, restituendo poi tutto con gli interessi in una città dove la ricchezza abbonda.

Donato, agente che lavorava a Porto Azzurro da 36 anni, crolla improvvisamente. La sera prima della tragedia, racconta la figlia Marika, la famiglia trascorreva il tempo tra risate e partite a carte. Donato viveva con la famiglia in un alloggio demaniale all’interno della cittadella penitenziaria di Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, dove prestava servizio come sovrintendente dal 1989. Marika spiega che, nonostante l’apparenza insolita per chi è esterno, per loro vivere così vicino al carcere era normale. Era un lavoro che Donato amava moltissimo, anche se pesante e stressante. Di tanto in tanto raccontava di quei detenuti che aspettavano che le guardie facessero l’ultimo controllo per poi togliersi la vita. Sarebbe dovuto andare in pensione tra poco più di un anno, ma già da tempo non stava bene. Aveva riportato un trauma alla schiena dopo una caduta, credeva dovuto a un calo di pressione, e soffriva di gonfiore alle caviglie, tanto da essere in congedo per malattia.

Marika, con voce controllata, ricorda il 16 maggio, data in cui erano iniziate le giornate più calde e soleggiate, momento in cui lei e la madre erano uscite per fare la spesa senza accorgersi dello stato d’animo di Donato. Tuttavia, quando sono rientrate e hanno posato le borse sul tavolo, l’hanno trovato impiccato alla porta della cucina. Sul tavolo c’era una lettera in cui Donato riversava tutta la sua disperazione: un uomo che amava profondamente il proprio lavoro ma che non riusciva più a sopportare il peso della sua condizione.

Da almeno un anno Andrea non riceveva visite né telefonate, vivendo una solitudine profonda. L’unica persona che lo andava a trovare nel carcere di Regina Coeli era il suo avvocato, Raffaele Magliaro. Andrea si trovava in carcere per atti persecutori nei confronti della compagna e, al momento del loro primo incontro, appariva come un uomo irrequieto e irascibile, ma col tempo si era trasformato in una persona diversa. Un anno prima, durante una rivolta, si era volontariamente rinchiuso nella sua cella senza mai causare problemi o ricevere richiami disciplinari.

L’avvocato racconta che le prospettive per Andrea, 52 anni, stavano migliorando: era stato assolto in più occasioni e aveva ottenuto il beneficio della liberazione anticipata, con una diminuzione di pena di 135 giorni. Avrebbe dovuto uscire entro meno di un anno ed era molto entusiasta, ringraziando continuamente il suo legale.

Dopo la scarcerazione, Andrea avrebbe avuto l’obbligo di sorveglianza speciale, che prevedeva la necessità di trovare una casa, un lavoro e di evitare frequentazioni pericolose. Purtroppo, però, non possedeva documenti e non aveva una residenza, cosa che rendeva impossibile trovare un impiego o stabilirsi. L’avvocato aveva quindi intrapreso contatti con la direzione del carcere per cercare di risolvere la situazione.

Improvvisamente, però, Andrea venne trasferito nel carcere di Frosinone, costringendo l’avvocato a ricominciare tutte le procedure daccapo. Avrebbe potuto richiedere gli arresti domiciliari, ma senza una casa dove scontarli non era possibile.

L’avvocato si dice sconvolto dalla notizia del suicidio di Andrea, confessando il rimpianto per non essere riuscito a visitarlo anche a Frosinone. Si interroga su cosa avrebbe potuto fare di più, anche a costo di sacrificare tempo personale dedicato alla famiglia. Sperava semplicemente di essergli stato d’aiuto e di aver fatto qualcosa per migliorare la sua situazione, ma alla fine l’unica cosa possibile alle volte è limitata.

Quando Irene Testa, garante dei detenuti di Cagliari, ha visitato il carcere di Uta, ha notato un giovane dagli occhi azzurri che non chiedeva nulla, a differenza degli altri detenuti. Giovanni stava seduto a fissare l’apertura nel cielo tra le sbarre, con un libro sulla branda. Quando le è venuto spontaneo chiedergli come stesse, è apparso spaesato, e il suo compagno di cella le ha raccontato che giorni prima aveva tentato il suicidio. Era stato trovato con una corda stretta al collo, poi però gli era stata tolta.

Due giorni dopo quella visita, Giovanni si è impiccato. Irene Testa ha confessato di essersi sentita in colpa, pensando di aver fallito nel proteggerlo, come anche l’intero sistema. Questi ragazzi spesso vengono etichettati come bipolari, schizofrenici o psicotici, ma nei reparti medici del carcere preferiscono identificarli come “antisociali”, poiché così risultano “compatibili” con la vita carceraria, nonostante talvolta possano mostrare comportamenti distruttivi. Nel penitenziario di Sassari, ad esempio, su 536 detenuti, 400 sono in trattamento psichiatrico.

La madre di Giovanni, ventiquattrenne, ha scoperto della tragedia leggendo per caso in una chat di un giovane che si era tolto la vita nel carcere di Uta. Sospettando potesse essere suo figlio, ha chiesto conferma ed effettivamente lo era. Qualche mese prima lui aveva confidato: “Se dovesse succedermi qualcosa, voglio che i miei organi vengano donati”. Così, alla morte di Giovanni, i suoi organi sono stati prelevati e trapiantati, permettendo di salvare cinque vite.

Irene Testa si è interrogata sull’opportunità di rendere pubblica questa storia, temendo di tradire una confidenza privata, un ultimo desiderio. Il medico che si è occupato della procedura l’ha invece convinta del valore di questa scelta.

Alla fine, questa vicenda testimonia la bellezza di un gesto estremo, di un ragazzo considerato “antisociale” che, attraverso il dono degli organi, ha contribuito a salvare cinque vite umane.