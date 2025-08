Milano si conferma al vertice in Italia per consumi pro-capite, con una spesa media di 30.993 euro a persona nel 2023, seguita da vicino da Bolzano con 29.146 euro e dalla provincia di Monza e della Brianza con 26.714 euro. All’opposto della classifica si trova Foggia, ultima con soli 13.697 euro, meno della metà rispetto a Milano, preceduta da Caserta (13.890 euro) e Agrigento (14.020 euro).

Se da un lato Milano è la “capitale” dei consumi delle famiglie italiane, rappresentando l’8,3% della spesa nazionale complessiva, dall’altro Roma si distingue per l’acquisto di beni alimentari, con una quota pari al 7,8% dei consumi nel settore.

Questi dati emergono da una ricerca condotta dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne–Unioncamere, che per la prima volta ha fornito una stima dettagliata dei consumi delle famiglie a livello provinciale in Italia, analizzando anche la differenziazione tra prodotti alimentari e non alimentari per l’anno 2023.

Dal punto di vista geografico, poco meno di un terzo della spesa nazionale si concentra nel Nord Ovest, dove la Lombardia da sola assorbe il 20% della spesa delle famiglie. Tuttavia, il Mezzogiorno ha registrato una crescita dei consumi più consistente tra il 2019 e il 2023, con un aumento del 15,7% rispetto al 13,7% della media nazionale.

La geografia del consumo in Italia appare quindi ribaltata se si considerano solo i generi alimentari: in questo settore il Sud domina la graduatoria, con una quota del 33,2% del valore totale della spesa alimentare delle famiglie italiane.

Doppia vulnerabilità economica nel Mezzogiorno

Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, ha evidenziato come questi dati rappresentino un indicatore di doppia vulnerabilità per l’economia meridionale: da un lato, il reddito disponibile delle famiglie del Mezzogiorno è inferiore di circa il 25% rispetto alla media nazionale; dall’altro, la quota di spesa dedicata all’alimentare è più rilevante rispetto al resto del Paese.

Esposito ha inoltre sottolineato:

“In 26 delle 38 province meridionali, l’incidenza della spesa alimentare supera il 21% del totale dei consumi, mentre questa situazione non si riscontra in alcuna provincia del resto d’Italia.”

Questo scenario conferma le difficoltà economiche strutturali che caratterizzano il Sud Italia e la forte incidenza della spesa per beni essenziali nelle famiglie di quella parte del Paese, un dato cruciale per l’elaborazione di politiche di sviluppo mirate e interventi di sostegno al potere d’acquisto.