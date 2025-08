Un Piano Sociale per il Clima da 9,3 miliardi di euro è la risposta che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha messo a punto per affrontare la transizione ecologica. Il documento strategico, pronto per essere inviato alla Commissione europea, punta a mettere al centro le persone, offrendo un sostegno concreto a famiglie e imprese per gestire l’impatto dei cambiamenti e cogliere le opportunità di un’Italia più moderna e sostenibile.

Il piano è il risultato di una collaborazione stretta tra le amministrazioni coinvolte e un gruppo tecnico di lavoro. Il suo obiettivo dichiarato è garantire equità sociale e sostegno alle fragilità, promuovendo al contempo lo sviluppo territoriale e l’innovazione.

“La transizione ecologica non può lasciare indietro nessuno. Con questo Piano lo dimostriamo nei fatti, investendo risorse senza precedenti per aiutare famiglie e imprese a reggere l’impatto dei cambiamenti e cogliere le opportunità di un’Italia più moderna, giusta e sostenibile”, ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto.

Le quattro misure a sostegno di edilizia e mobilità

Il piano si articola in quattro interventi principali, due nel settore dell’edilizia e due in quello della mobilità. La ripartizione delle risorse è stata pensata per agire sui settori più sensibili.

3,2 miliardi di euro sono destinati alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica, in particolare quelli classificati nelle fasce F e G, e di quelli appartenenti a microimprese vulnerabili. L’intervento prevede un risparmio totale di circa 250 milioni di euro all’anno.

sono destinati alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica, in particolare quelli classificati nelle fasce F e G, e di quelli appartenenti a microimprese vulnerabili. L’intervento prevede un risparmio totale di circa 250 milioni di euro all’anno. 1,375 miliardi di euro saranno utilizzati per ampliare il Bonus Sociale Gas Plus, un aiuto concreto per le fasce più deboli della popolazione.

saranno utilizzati per ampliare il Bonus Sociale Gas Plus, un aiuto concreto per le fasce più deboli della popolazione. 3,105 miliardi di euro finanzieranno lo sviluppo dei servizi di mobilità pubblica e la creazione di hub di prossimità in quelle aree del paese più svantaggiate.

finanzieranno lo sviluppo dei servizi di mobilità pubblica e la creazione di hub di prossimità in quelle aree del paese più svantaggiate. 1,74 miliardi di euro andranno alla misura denominata “Il Mio Conto Mobilità“, un’iniziativa che prevede portafogli digitali dedicati al trasporto pubblico per le persone che si trovano in condizione di povertà dei trasporti.

Il Ministro ha poi aggiunto: “Questo Piano è frutto di un confronto rigoroso e trasparente con amministrazioni, territori, parti sociali e stakeholder. È un tassello fondamentale della strategia italiana per una transizione verde giusta, che tenga insieme crescita economica, tutela ambientale e coesione sociale”.

Il documento sarà trasmesso a Bruxelles come da scadenze previste, con l’obiettivo di renderlo pienamente operativo dal 2026 al 2032.