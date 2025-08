La spesa per i redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni raggiungerà nel 2025 un totale di 201 miliardi di euro, segnando un aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Lo evidenzia la Corte dei Conti, che prevede una crescita della spesa pari al 2,4% nel 2026, dello 0,5% nel 2027 e dell’1,7% nel 2028, basandosi sugli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio 2025 dedicati ai prossimi rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda le retribuzioni contrattuali nel decennio 2015-2024, la dinamica si è mantenuta sostanzialmente in linea con l’inflazione misurata dall’indice IPCA, eccezion fatta per gli anni 2022 e 2023. La Corte dei Conti specifica che in questi due anni si è verificata una rapida impennata dei prezzi, dovuta alle tensioni internazionali, che ha provocato una significativa riduzione del potere d’acquisto dei salari, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Guardando oltre questi anni più recenti, emerge che dopo un lungo periodo di “moratoria contrattuale” che ha interessato l’intero settore pubblico a partire dal 2009, si sta progressivamente colmando il divario che si era creato tra i comparti della pubblica amministrazione e il settore privato.