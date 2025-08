Al secondo tentativo, il Broletto ha finalmente approvato l’intitolazione di un luogo pubblico in memoria del militante del Movimento Sociale Italiano Sergio Ramelli, ucciso nel 1975. Alla votazione ha assistito con astensione un consigliere della Lega, che nel precedente tentativo si era allontanato dall’aula. Il centrosinistra ha criticato l’iniziativa, giustificando la propria assenza con impegni già presi nei rispettivi comuni.

La seconda convocazione ha dunque portato al risultato auspicato dopo il fallimento della prima seduta, lo scorso 30 luglio, quando il Consiglio Provinciale non aveva raggiunto il numero legale necessario per procedere. I rappresentanti in aula hanno autorizzato l’intitolazione di un luogo pubblico a Brescia dedicato a Sergio Ramelli, giovane militante di destra vittima di un’aggressione politica avvenuta il 13 marzo 1975 a Milano, che lo portò alla morte il 29 aprile dello stesso anno.

Nel suo intervento, il primo firmatario della mozione, Tommaso Brognoli (Fratelli d’Italia), ha ricordato come Ramelli «amasse la famiglia, lo studio, la politica e il calcio». Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Diego Zarneri, ha sottolineato l’importanza dell’intitolazione come «un gesto che va oltre la simbologia, rappresentando un atto di consapevolezza storica e responsabilità civile. Con questo voto il Consiglio Provinciale di Brescia compie un gesto di verità e giustizia, superando le difficoltà iniziali e offrendo dignità istituzionale a una figura troppo a lungo dimenticata o strumentalizzata».

Il percorso verso l’approvazione della mozione di Brognoli non è stato privo di difficoltà. La priorità per il centrodestra era ottenere l’approvazione immediata della proposta, superando lo stop del 30 luglio, quando all’appello mancavano sia i consiglieri dell’opposizione che rappresentanti come Agostino Damiolini (Lega) e Laura Trecani (Lombardia Ideale). L’obiettivo è stato centrato, benché con qualche resistenza, anche nella votazione di ieri, svolta in un’aula quasi deserta.

La seduta urgente si è tenuta alla presenza di soli quattro membri del Consiglio: il presidente Emanuele Moraschini, i consiglieri di Fratelli d’Italia Tommaso Brognoli e Daniele Mannatrizio, e il rappresentante di Forza Italia Paolo Fontana. La maggioranza del centrodestra ha partecipato in modalità remota, con la presenza virtuale del vicepresidente Fabio Rolfi, di Caterina Lovo Gagliardi (Forza Italia) e di Nini Ferrari (Fratelli d’Italia).

Il dibattito politico che ha accompagnato questa intitolazione riflette le tensioni ideologiche presenti nel territorio e la complessità di riconoscere pubblicamente figure legate a momenti storici controversi. Il gesto di dedicare uno spazio a Sergio Ramelli si inserisce nel più ampio contesto di rivalutazione e memoria storica, suscitando sia consenso tra i sostenitori che critiche da parte degli oppositori.

La questione della memoria politica, soprattutto quando riguarda vicende così delicate, stimola riflessioni sulle responsabilità delle istituzioni nel mantenere vivo il ricordo, esprimendo riconoscimenti che possano unire piuttosto che dividere la collettività, nel rispetto della pluralità di interpretazioni della storia recente.

Marco Togni della Lega ha espresso un parere favorevole al provvedimento. Al contrario, Agostino Damiolini, sempre della Lega, ha mantenuto la sua posizione ma questa volta ha scelto di esprimersi con un voto di astensione anziché uscire dall’aula.

L’opposizione di centrosinistra non si è invece presentata fisicamente in aula durante la sessione in Broletto, diffondendo pochi minuti prima dell’inizio un comunicato in cui annunciava la propria assenza al voto. Nel testo si legge: «Mercoledì 30 luglio la mozione fu respinta e il numero legale non venne meno per errore o distrazione, bensì per una chiara scelta politica: il consigliere Agostino Damiolini, capogruppo della Lega, uscì dall’aula proprio per non sostenere la mozione; assente anche Laura Trecani di Lombardia Ideale, che come sindaco di Ospitaletto aveva già respinto una mozione analoga a marzo».

La stessa Laura Trecani, sindaco di Ospitaletto, ha spiegato il motivo della sua assenza: «Mi trovavo in Consiglio Comunale alle ore 13 in una seduta di particolare importanza per la nostra comunità — ha dichiarato —. Questa convocazione era stata fissata con largo anticipo, già il 28 luglio. Inoltre, al termine della seduta avevo una riunione di Giunta programmata».

Nonostante le tensioni e le critiche, Fratelli d’Italia è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo politico. Daniele Mannatrizio, capogruppo in Broletto, ha commentato: «L’approvazione della mozione rappresenta un modo appropriato e rispettoso per onorare la memoria di Sergio Ramelli, giovane vittima dell’odio politico».