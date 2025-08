Un primo semestre in volata e un futuro che si preannuncia solido. Banca Ifis chiude la prima metà del 2025 raccogliendo il pieno consenso degli analisti finanziari, che promuovono a pieni voti la banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio. I risultati, migliori delle attese sia a livello operativo che di solidità, offrono la giusta spinta per affrontare la seconda parte dell’anno con un obiettivo chiaro: completare con successo l’integrazione di illimity Bank.

I conti in salute e i giudizi positivi

Il solido andamento della banca è stato notato da diversi esperti del settore. Secondo Intermonte, il titolo, che attualmente si attesta a 23,7 euro, ha ancora margini di crescita, tanto da fissare un target price a 25 euro con un giudizio “Outperform”. Simili valutazioni giungono da Banca Akros (target price a 25,3 euro) e da IMI, che indica un prezzo obiettivo di 25,7 euro e un giudizio “Buy”. Particolarmente ottimista è poi Equita, che nel suo report alza la mira a 28 euro per azione, sempre con un giudizio di “Buy”, mentre BNP Paribas si mantiene su una forbice tra i 23 e i 26 euro.

Alla base di questi giudizi c’è la forte patrimonializzazione di Banca Ifis, che vanta un CET1 ratio attuale al 16,5%, un dato ben al di sopra dei livelli minimi richiesti e che, secondo le previsioni, dovrebbe restare solido anche dopo l’integrazione di illimity Bank, il cui delisting è previsto per settembre.

Sinergie e nuove frontiere di crescita

Oltre ai conti in ordine, a sostenere l’ottimismo del mercato sono anche le future strategie del gruppo guidato dall’Ad Frederik Geertman, nella foto con il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. Nonostante le nuove svalutazioni annunciate nei risultati preliminari, sono state confermate le sinergie di costo e ricavo dalla fusione con illimity, stimate in 75 milioni di euro. A rendere ancora più solidi i margini di crescita c’è inoltre l’ingresso della banca nel segmento del wealth management. L’acquisizione della fintech Euclidea SIM sarà la base di partenza per la costruzione di un nuovo polo del risparmio, che opererà con il brand “Furstenberg”, aprendo nuove e promettenti frontiere per il business commissionale.