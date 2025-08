Fin dall’inizio del suo mandato, il governo ultraliberale guidato da Javier Milei ha sottolineato che, pur mantenendo fondamentali le esportazioni agricole, i due pilastri principali su cui si dovrebbe fondare lo sviluppo economico futuro dell’Argentina sono i settori dell’energia e delle miniere.

Per quanto riguarda l’energia, si rileva da tempo una significativa crescita, in particolare nello sfruttamento del giacimento non convenzionale di Vaca Muerta, che rappresenta il secondo giacimento mondiale di gas da scisti e il quarto di petrolio da scisti. Sul fronte minerario, invece, è stato recentemente annunciato un investimento che potrebbe rappresentare “il più grande investimento diretto nella storia del Paese”.

Questa dichiarazione è stata fatta da José Luis Morea, amministratore delegato della Vicuña Corp., una joint venture tra importanti gruppi internazionali del settore minerario – l’australiana BHP e la canadese Lundin Mining – con l’obiettivo di iniziare lo sfruttamento di due giganteschi giacimenti di rame, oro e argento nella provincia di San Juan, al confine con il Cile.

Morea ha affermato in una conferenza tenuta nella stessa provincia di San Juan che “l’ammontare dell’investimento è pari alla somma complessiva di tutti i progetti annunciati finora nell’ambito del nuovo Regime di Incentivi ai Grandi Investimenti (RIGI)”. Ha aggiunto che in termini nominali il progetto si aggira intorno ai 17 miliardi di dollari.

“Mancano ancora alcuni dettagli da definire internamente, ma siamo in linea con gli obiettivi prefissati per poter essere operativi nella seconda metà dell’anno”, ha concluso Morea.

Prospettive e Impatti per il Settore Minerario

Uno studio condotto dalla società di consulenza Abeceb indica che il comparto minerario in Argentina potrebbe raggiungere esportazioni per un valore di 20 miliardi di dollari annuali entro il 2030, grazie a investimenti complessivi superiori ai 30 miliardi di dollari.

Questa espansione mineraria rappresenterebbe un elemento strategico chiave per l’economia nazionale, contribuendo non solo all’aumento delle entrate in valuta estera ma anche alla creazione di nuovi posti di lavoro e allo sviluppo di infrastrutture nelle regioni coinvolte.