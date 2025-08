I conti di WIIT volano nel primo semestre 2025, spinti da un’impressionante crescita a doppia cifra. La società ha chiuso il periodo con ricavi adjusted a 85,3 milioni di euro e un utile netto di 10 milioni, in aumento rispettivamente del 17,3% e del 37,1%, confermando la solidità del suo modello di business vincente.

I principali indicatori economici

I ricavi adjusted sono saliti a 85,3 milioni di euro, con una crescita del 17,3%. Questo incremento è stato sostenuto sia dallo sviluppo organico in Italia e Germania, sia dall’apporto delle recenti acquisizioni (Edge&Cloud, Econis AG e Michgehl & Partner). L’EBITDA adjusted ha raggiunto i 34,8 milioni, in aumento del 30,3%, con un margine sui ricavi che ha toccato il 40,8%. Anche l’EBIT Adjusted è cresciuto del 33%, arrivando a 18,5 milioni.

Il commento dell’Amministratore Delegato

Alessandro Cozzi, nella foto, Amministratore Delegato di WIIT, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2025, che confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare valore su tutti i principali indicatori economico-finanziari. La progressione dei ricavi ricorrenti si mantiene solida, sostenuta dallo sviluppo organico sia in Italia che in Germania, e la marginalità è in forte crescita.”

La posizione finanziaria netta

Al 30 giugno 2025, la Posizione Finanziaria Netta (indebitamento) di WIIT era pari a -224,1 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai -212,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024.