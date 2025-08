Le quotazioni internazionali dei carburanti raffinati hanno registrato un calo venerdì, con una diminuzione particolarmente significativa per il gasolio. Anche sui distributori italiani si osserva una tendenza al ribasso per questo prodotto, mentre il prezzo medio nazionale della benzina alla pompa rimane sostanzialmente stabile.

Secondo un’analisi svolta da Quotidiano Energia sui dati forniti dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle ore 8 del 3 agosto, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self-service è pari a 1,719 euro al litro, in linea con la rilevazione del 31 luglio che segnalava 1,720 euro al litro. Le diverse compagnie applicano prezzi variabili tra 1,701 e 1,733 euro al litro, mentre i distributori senza marchio (no logo) registrano un valore medio di 1,714 euro al litro.

Per quanto riguarda il gasolio in modalità self-service, il prezzo medio si attesta a 1,657 euro al litro, leggermente inferiore rispetto all’1,661 della precedente rilevazione. Le compagnie applicano tariffe comprese tra 1,640 e 1,669 euro al litro, con i distributori no logo intorno a 1,656 euro al litro.

Nel caso del servito, il prezzo medio della benzina è risultato pari a 1,864 euro al litro, praticamente stabile rispetto all’1,865 del 31 luglio. Le stazioni di servizio delle principali compagnie mostrano prezzi che variano da 1,792 a 1,937 euro al litro, mentre quelle no logo segnano una media di 1,775 euro al litro.

Il prezzo medio del gasolio servito si attesta invece a 1,801 euro al litro, con un lieve calo rispetto a 1,805 euro della settimana precedente. Le compagnie propongono prezzi medi dai 1,733 ai 1,866 euro al litro, mentre i distributori no logo si mantengono sui 1,715 euro al litro.

I prezzi medi praticati per il Gpl sono compresi tra 0,708 e 0,728 euro al litro, con i no logo fermi a 0,694 euro al litro. Per il metano auto, invece, si registrano valori variabili tra 1,433 e 1,500 euro per chilogrammo, mentre i distributori no logo si attestano mediamente a 1,425 euro per chilogrammo.