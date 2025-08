Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato al porto di Gioia Tauro di aver condiviso un incontro operativo fondamentale insieme al governatore Roberto Occhiuto e ai sindaci di San Ferdinando e Gioia Tauro. L’obiettivo è definire la strategia per l’avvio efficace del polo di sviluppo logistico portuale, che si propone anche come un centro di crescita produttiva, economica e sociale, valorizzando in particolare la zona franca della Zes.

Il ministro ha aggiunto che si sta valutando l’idea, specificando che si tratta di un’ipotesi, di istituire nel porto di Gioia Tauro un polo nazionale dedicato al Dri. Questa opzione potrebbe essere considerata nel caso in cui Taranto, a cui spetta storicamente e moralmente il primo posto per tale iniziativa, non presentasse le condizioni necessarie per la sua realizzazione. Gioia Tauro rappresenterebbe così un sito alternativo ideale, garantendo tutti gli elementi indispensabili per mantenere elevati livelli di competitività.